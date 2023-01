El Nalón se remonta contra el cáncer

En agosto de 2012 el atleta lavianés Héctor Moro subió hasta la fuente de La Nalona, a 1.433 metros de altitud y a cien del Puerto de Tarna, para depositar en el entorno parte de las cenizas de su padre, que había fallecido de cáncer. Aquel día Héctor bajó corriendo hasta su casa, en Pola de Laviana.

Este sábado, día mundial contra el cáncer, volverá a tener en mente a su padre, pero también a otros allegados que han fallecido por la misma causa y a todos los que sufren la enfermedad. "Supongo que por genética el ‘bicho’ me acabará pillando algún día por mucho que corra", dice el atleta, pero seguirá corriendo contra el cáncer y este fin de semana lo hará remontando todo el valle del Nalón. El deportista recorrerá los 70 kilómetros que unen Frieres, el límite del concejo de Langreo con el de Oviedo, c on el puerto de Tarna, el límite con la provincia de León. Atravesará todos los concejos de la cuenca del Nalón. Lngreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana. Sobrescobio y Caso. Nada menos que 1.575 metros de desnivel. Ese es su reto personal, pero hay otro colectivo, Héctor Moro propone que cada uno de esos 1.575 metros tengan un padrino que pague tres euros. Todo el dinero recaudado será enrtregado al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias. Para participar se pueden apadrinar los metros a través de una cuenta bancaria abierta para la ocasión (ES41 3059 0074 4134 9830 6020) o con la aplicación Bizum en los teléfonos 672 36 64 34 y 684 62 58 00, siempre con el concepto "195 metros" que es el nombre de todos los restos solidarios de Moro.

El lavianés apela a la solidaridad. El pondrá sus piernas para una carrera que sabe que va a ser dura, "porque es todo subida y además hará frío", dice. "Yo pongo mi esfuerzo físico y espero que la gente apadrine metros", añade.

El deportista saldrá de Frieres a las nueve de la mañana. Correrá hasta Laviana por el paseo fluvial del Nalón y continuará por la carretera. Irá con vehículo de apoyo y un par de amigos le acompañarán en bicicleta.

"Es necesario apoyar la investigación contra el cáncer, es fundamental para los enfermos y para el futuro de todos", insiste el deportista.

Héctor Moro ya subió corriendo El Angliru el 14 de este mes de enero en otro proyecto solidario. Ahora ascenderá nada menos que hasta Tarna, y seguro que ya tiene algo en mente para más adelante.