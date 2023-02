Enfermos de cáncer, familiares y vecinos reclaman más investigación e inversión en sanidad: "No elegimos ir a ninguna guerra"

Se llama Mónica Martínez, es de Mieres, y tiene 51 años. Ha pasado por dos cánceres, se está enfrentando al tercero. ¿Guerrera? Dice que no, que hay que abandonar el lenguaje bélico: “No elegimos ir a ninguna guerra. Esto no es una batalla con vencedores y vencidos”, afirma, rotunda.

Mónica Martínez es asociada de la entidad Mieres contra el Cáncer -sede local de la Asociación Española contra el Cáncer-. Esta mañana, el colectivo ha organizado una concentración con motivo del Día Mundial contra el Cáncer (que se celebrará mañana). Los asistentes, que formaron un gran lazo verde humano, han reclamado más investigación e inversión en sanidad pública. “Hablemos del cáncer sin miedo, sin ira, sin tristeza”, ha pedido la presidenta de la asociación mierense, Loli Olavarrieta, durante la lectura del manifiesto.

Hablemos de cáncer, también, con Pepi Álvarez. También miembro de la entidad, está hinchando globos verdes sin parar. Fue presidenta de Mieres contra el Cáncer durante veinte años, luego la relevó Olavarrieta. Hace un lustro, fue diagnosticada de cáncer de mama: “No tuve que ponerme quimio, solo radio”. “Gracias a que me lo encontraron pronto, en una de las mamografías rutinarias de la seguridad social”.

Prevención, reiteran desde el colectivo. Apunta Pepi Álvarez que “es esencial recordar a las mujeres que no se salten ni una de las revisiones en ginecología. Aún hay personas reacias, pero hay que mirarse siempre. Hay que cuidarse y mimarse”, ha apuntado. También ha señalado la necesidad de inversión en sanidad pública y en investigación: “Queda mucho por avanzar”.

Lo sabe Bruno García, alumno de quinto del colegio Aniceto Sela de Mieres. Toda su clase ha acudido esta mañana a formar el lazo humano: “Venimos porque hay que combatir el cáncer. Hay que tener medicinas para que la gente que está mala se cure”, ha señalado el joven. Su compañero Leo García ha encabezado una de las filas que se han formado para el lazo: “Nos ha gustado venir, hay que ayudar a las personas que lo pasan mal”.

"Hay que vivir todas las emociones"

Fue un acto emotivo. Sobre todo, cuando la presidenta de la Asociación Mieres contra el Cáncer leyó el manifiesto: “Hablemos del cáncer sin miedo, sin ira, sin tristeza. Hablemos del cáncer como una enfermedad a la que podemos hacer frente y contribuir, desde nuestra pequeña parcela, para que hoy nosotros y mañana otros, no nos sintamos solos, desprotegidos y desinformados”.

Ni un paso solos. Al acto ha acudido una amplia representación municipal, encabezada por el alcalde, Aníbal Vázquez. La concejala de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, también ha intervenido: “Es el momento de dar el primer paso para conseguir cambiar las cifras. La campaña 'Todos contra el Cáncer' (iniciativa del Gobierno central) tiene una misión muy clara; alcanzar el 70 por ciento de la supervivencia contra el cáncer en España para 2030. Lo que hagamos hoy, puede cambiar nuestra mañana”.

Pequeños pasos al frente. Como Mónica Martínez que, cuando el lazo se disolvió, ha recordado que no es tiempo de guerreros ni de armas. “No es bueno para nosotras, ese lenguaje positivo exacerbado. El ánimo ayuda, pero a veces no se está bien; y no pasa nada, hay que vivir todas las emociones”. “Acuérdate -se despide-, nadie gana ni pierde la batalla”. Se corrige: “Bueno sí, tiene que ganarla la sanidad pública y la investigación”.