Grietas en los pisos y garajes que llevan cinco años sin poder utilizarse: inquilinos de Vipasa en Langreo denuncian su "abandono"

Los vecinos de las viviendas sociales de la calle Dolores Ibárruri de La Felguera, en Langreo, están cansados de no tener la atención de Vipasa, la agencia de vivienda pública del Principado. Ángeles López, que vive en uno de esos pisos, explica que desde que hace cinco años les entregaron las viviendas están reclamando poder usar el garaje, "y no hay manera, nuestros coches tienen que dormir en la calle mientras nosotros pagamos el mantenimiento y la limpieza de esas plazas de garaje". La inquilina señala también que "se instalaron placas solares, que eso es un dinero, y nunca se han puesto a funcionar". Además, el estado de las viviendas, con tan solo cinco años, no parece el más adecuado; "han aparecido grietas y desperfectos. Una vecina lleva tres años esperando a que le reparen un plato de ducha, y no hay manera", insiste Ángeles López.

Otra queja viene de los consumos eléctricos. Desde hace un tiempo el edificio se alimenta con geotermia procedente del cercano pozo Fondón de Hunosa. "La geotermia funciona hasta cierto punto porque a las diez de la noche deja de funcionar, dicen que por ahorro energético, y hay personas que llegan a las nueve de la noche de trabajar y no tienen calefacción", explica la vecina, que también denuncia que "a algunos de los pisos más altos no llega agua caliente". El presidente de la comunidad de vecinos, Jorge Iglesias, abunda en esas quejas y añade que las facturas de consumos energéticos "son un misterio" que nadie les explica. Los recibos que llegan a los inquilinos de Vipasa no detallan el consumo, así que pagan sin conocer los conceptos. "No queremos un enfrentamiento con Vipasa, solo queremos que algún responsable se reúna con nosotros y escuche nuestros problemas", señaló Iglesias. Consumos energéticos Lucía Amaya es otra de las vecinas. "El anterior trimestre pagué 32 euros de consumo y este trimestre he pagado 152; otras veces me llegaron facturas de más de 200 euros. No sabemos lo que pagamos y no sabemos dónde podemos ahorrar porque no nos dicen los consumos", asegura. Los vecinos recibieron ayer la visita de Rafa Palacios, diputado regional de Podemos, quien anunció que presentará una pregunta en la Junta General del Principado para que la consejera de Bienestar, Melania Álvarez, "nos explique la situación de las viviendas de Vipasa en Langreo". "Vipasa gestiona vivienda pública que pagamos todos y todas. No pueden portarse como el fondo buitre de un banco con los vecinos", acusó Palacios. El parlamentario de la formación morada estuvo acompañado por la concejala de Unidas por Llangréu, Rosa Prieto, quien, por su parte, anunció que su grupo municipal llevará también esta cuestión a la comisión de Bienestar del Ayuntamiento de Langreo y pedirá explicaciones al equipo de gobierno socialista que preside Carmen Arbesú en el Pleno municipal.