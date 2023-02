"Jaque mate" a la "Play". Mieres acoge una jornada más del Campeonato de Asturias de Ajedrez de todas las edades. Hay chavales jugando a partir de diez años. En otras jornadas, hay niños de cinco años. Uno de los más jóvenes es Nacho Cano Más, once velas sopladas: "Me gusta más el ajedrez que la Play, o Youtube", ha afirmado.

Cerca de él estaba sentado Luis Ávila, concentrado en el tablero y esperando a que llegaran sus compañeros de juego. "Me enseñó mi abuelo", ha asegurado el joven, que es de Avilés. Juega una hora y media a la semana. A Roque Ordiz, de once años, le parece que el ajedrez es "muy divertido". Y Marco Viego, de la misma edad y de Oviedo, estaba algo nervioso: "Las partidas no pasan muy rápido".

Todos son jugadores de la categoría sub12, es decir, por debajo de los doce años. "Tenemos jugadores jóvenes realmente buenos", ha señalado Mario Menéndez, árbitro principal del campeonato. Es el encargado de velar porque se cumplan las reglas del juego y porque nadie distraiga a los jugadores: "Hay que guardar silencio y no permitimos a las familias que estén dentro de las salas mientras los chavales están en las partidas".

Cada vez más chicas

Las mismas normas para los mayores. Y una curiosidad: cada vez hay más chicas. Precisamente esta tarde una de ellas, Paula Martínez, de 16 años y de Oviedo (Naranco Ajedrez Oviedo) se juega ser la campeona absoluta. Empezó a jugar con su padre, Juan Martínez, pero él lo dio pronto por perdido: "Empezó a ganarme enseguida", bromeó el orgulloso padre.