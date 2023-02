El tirón del esquí llena los alojamientos de Aller y Lena hasta marzo

Que los deportes de invierno son capaces de generar por sí mismos una microeconomía tiene en las cuencas mineras asturianas su prueba más palpable. Si a finales de diciembre y primeros de enero, todavía sin un copo sobre las pistas de Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares, la hostelería y hotelería de los concejos de Aller y Lena, donde se levantan los complejos invernales, las estaba "pasando canutas", la llegada de la nieve ha dado un vuelco a la situación. Tanto es así que muchos alojamientos están ya completos hasta mediados de marzo, al menos los fines de semana. El resto de los días, de lunes a viernes salvo festivos, la ocupación está siendo también muy alta.

El presidente de la asociación de turismo "Aller Experiencias", Armando Valdés, explicaba que la afluencia y las reservas este año están disparadas. "Están casi el cien por cien de los alojamientos ocupados hasta marzo, y tenemos que tener en cuenta que contamos con algo más de 720 camas". Señala el también director de la escuela de esquí de Fuentes de Invierno que "los fines de semana es casi ya imposible encontrar un alojamiento, pero se da la circunstancia de que este año también hay muchos clientes por semana, algo que es muy positiva". Y otro punto que valora "muy positivamente" es que buena parte de sus clientes "están viniendo de otras provincias y de Portugal". Además, no solo están funcionando los hoteles, sino que los alquileres de material y la propia escuela también están a tope.

El punto crítico llega, a juicio de Armando Valdés, con las dimensiones de la estación. "El pasado fin de semana se llenó el parking los dos días a las pocas horas de abrir, y la gente no podía dejar el coche para usar la estación", indicaba, para explicar que "este es un problema al que hay que poner solución, porque la estación se diseñó con un espacio para arrancar, pero los resultados están evidenciando que se ha quedado pequeño".

También las cosas pintan bien en el valle lenense. Elena Núñez, portavoz de la asocaición "Asturcentral", destaca el tirón de la nieve. "Hasta el 10 de enero teníamos los alojamientos casi vacíos, y en apenas una tarde, se llenó todo", apunta. En su caso particular, lo tiene completo, en lo que a fines de semana se refiere, hasta finales de febrero. Y ya llegan reservas para marzo. "Y otros alojamientos están en una situación similar, ya que tuvimos una reunión la semana pasada y las reservas estaban al alza", explica Núñez, para reconocer que "aunque nos gustaría no depender solo de que haya o no nieve, la realidad es que las estaciones tienen mucho tirón". Y Pajares, este año, todavía más: "la gente quiere venir a probar y ver la novedad, que es la telecabina". Al igual que en Aller, gallegos, madrileños y portugueses son los clientes más habituales.