El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y el Consejo de Salud Municipal han hecho este jueves un "llamamiento a los propietarios de perros del concejo para que recojan los excrementos de sus mascotas de la vía urbana por una cuestión de higiene y salud fundamentales para el bienestar de las personas, que deje libre de suciedad las calles y los espacios públicos". Para reforzar el mensaje, han grabado un vídeo que se distribuirá a través de la web y las redes sociales municipales.

El vídeo, de un minuto de duración, insta a que se recojan con bolsas los excrementos de los animales y se depositen en las papeleras, "incidiendo en la responsabilidad individual y la sencillez de un gesto que redunda en la conservación de un entorno limpio y saludable". "Sabemos que la gran mayoría de las personas que tienen mascotas retiran de la vía pública las deposiciones, pero una minoría no lo hace, y no podemos consentir que se repitan estos malos hábitos que generan suciedad y malos olores y que además incumplen la ordenanza de tenencia de animales que obliga a que se recojan", señaló la concejala de Seguridad Ciudadana, Gema Suárez. “Quienes no lo hagan pueden verse sancionados por cometer una falta tipificada de grave en la normativa, con multas que pueden oscilar entre los 151 y los 300 euros”, informó.

Consejo de salud

Desde el Consejo de Salud, órgano integrado por diferentes colectivos vecinales, se insiste en el componente sanitario asociado a la recogida de los excrementos de los animales. “Estamos hablando de focos de suciedad por conductas inapropiadas que tienen un coste para la salud de las personas que no se puede admitir y que se deben corregir con un buen hábito, desde la conciencia individual y considerando el bienestar colectivo”, apuntó Juan Roces, presidente del Consejo de salud.

La iniciativa de lanzar un anuncio al respecto, que "invite al debate y a la reflexión, ha sido promovida de manera conjunta desde el área de salud y las concejalías de Seguridad Ciudadana y Urbanismo, y encaja dentro del Plan Estratégico de Prevención y Promoción de la Salud del municipio, el cual forma parte a su vez de la Red Española de Ciudades Saludables", indicaron desde el gobierno local.