La alcaldesa de Langreo y los vecinos dudan de que el robo de material sea la causa del retraso en la línea de Feve: "No se lo cree nadie"

Dudas. Es lo que tienen en Langreo respecto a las explicaciones del Administrador de infraestructuras ferroviarias (Afid) sobre los retrasos en las obras de la línea Gijón-Laviana, que achaca a robos de material en el tramo El Berrón-Laviana por valor de 170.000 euros. Para la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, el retraso en la infraestructura ferroviaria del concejo “es algo ya muy reiterativo”. “Siempre sucede algo”, criticó Arbesú, que afirmó que para los langreanos las explicaciones de Adif “son difíciles de creer”. “Siempre hay algún inconveniente y parecen dilaciones”, añadió para apostillar que “esas cosas merman la paciencia y máxime cuando te falta un servicio como en este caso es el ferroviario”. La reapertura del tramo entre la Pola y El Berrón, previsto para el 15 de marzo en un principio, se demorará hasta mayo, lo que obligará a mantener el servicio alternativo de autobuses, que demora mucho los tiempos de viaje.

Carmen Arbesú exigió a Adif “que pongan todos los medios necesarios para que la obra avance al mayor ritmo posible” y a los vecinos del valle del Nalón les pidió “civismo porque este retraso que Adif dice que se debe a los robos de material en las obras perjudica a todos los ciudadanos y además se trata de dinero público”.

Adif aseguró que contratará un servicio de seguridad que vigilará las obras en el tramo El Berrón-Laviana durante 24 horas al día. Desde el Ayuntamiento de Langreo se ofrece la colaboración de la Policía Local en la medida de sus posibilidades. “El Ayuntamiento colaborará con Adif y el Ministerio de Transportes en todo lo que nos pidan”, afirmó la alcaldesa, que entiende que si el Administrador de infraestructuras ferroviarias o el Ministerio de Transportes piden ayuda “seguro que la Delegación del Gobierno en Asturias pondrá a su disposición la ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil”. La alcaldesa confirmó también que desde el Ayuntamiento “a día de hoy no se tiene constancia de ninguna denuncia de Adif en la Policía por el robo de material”.

Desde la Plataforma vecinal por el soterramiento de Langreo, los vecinos son menos políticamente correctos y hablan directamente de “salida de pata de banco". Aseguran que la explicación de Adif achacando los retrasos al robo de material “no se la cree nadie”. Es lo que afirmó este viernes en Tuilla Xuacu de Hoyos, cooportavoz de la plataforma. “Les debería caer la cara de vergüenza a Adif, a la Alcaldesa y a la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa”, dijo De Hoyos, que cree que “lo mejor que pueden hacer es irse para casa y poner en sus puestos a gente que sepa trabajar”. El portavoz vecinal aludió al “Fevemocho”, el retraso por fallos en el diseño de la entrega de unos trenes de ancho métrico (Feve) que debían circular por Asturias. “Primero los trenes son grandes, luego pequeños, pues aquí decimos que el retraso es por robos de material”, criticó.

Para los vecinos la explicación de los robos “no tiene ningún sentido”. De Hoyos asegura que “el único sabotaje que hay son los botellones en la estación de Los Llerones, en Sama”. “Está Delegación de Gobierno con la Policía Nacional y la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Langreo con la Policía Local y Adif con su seguridad propia, pero no les ha quedado más remedio que decir que el retraso se debe a los robos, no se lo cree nadie”, insistió el portavoz vecinal.

Demora

Adif anunció este jueves que la entrada en funcionamiento del tramo El Berrón-Laviana, prevista para el 15 de marzo, se retrasará hasta mayo debido a los robos de material. El Administrador de infraestructuras ferroviarias asegura que de la zona de obra han desaparecido o se han dañado por la sustracción o el deterioro 42 juntas inductivas, necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas de detección de tren; 650 metros de hilo de contacto y de sustentador, necesarios para el suministro de energía eléctrica a los vehículos de tracción ferroviarios a través del pantógrafo; y 155 metros de doble cable feeder, así como numerosos cortes en el hilo de contacto a lo largo del tramo, que han producido daños en los equipos de catenaria.

Respecto a las afirmaciones de que este retraso en las obras del tramo El Berrón-Laviana no afectarán al soterramiento, De Hoyos se lo tomó casi a risa. “Por una vez la Delegada del Gobierno ha dicho la verdad, aunque no quisiese, pero es cierto que el retraso no va a afectar al soterramiento de Langreo porque lleva parado 63 meses”, aseguró.