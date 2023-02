El plan turístico de las Cuencas aviva la tensión entre Mieres y el Principado: "Quieren gastar los fondos a lo loco, es una irresponsabilidad"

El Ayuntamiento de Mieres se ha vuelto a enfadar con el Principado por la gestión de los recursos turísticos. En diciembre fue el rechazo autonómico al plan de 5,2 millones elaborado por la Montaña Central lo que desató airadas críticas ya no solo del alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, sino también de los regidores de Lena, Morcín y Ribera de Arriba. Denunciaron que se sentían víctimas de una persecución política. Ahora, se trata del proyecto de la nueva marca turística para la explotación del patrimonio industrial minero lo que ha desatado un nuevo y profundo malestar en el gobierno mierense de IU.

El equipo de Aníbal Vázquez reprocha al Principado que pretenda poner en marcha una marca turística para el aprovechamiento del legado de la minería sin contar en el proceso con los ayuntamientos. Además, los gestores políticos del Ayuntamiento de Mieres perciben que la iniciativa se está desarrollando “a golpe de ocurrencia”.

“El problema de la viceconsejera de Turismo es que no tiene un plan. Ahora llegan fondos europeos y lo único que le importa es gastar el dinero, con prisas y a lo loco. Es una irresponsabilidad", sostiene el gobierno de Mieres.

En la Alcaldía de Mieres no se entiende la forma de actuar del Principado: “Nos preocupa especialmente el sectarismo de Graciela Blanco. Ya hemos visto que no tiene el menor problema en excluir y marginar a los concejos de la Montaña Central, negándoles la financiación que nos corresponde. Es evidente que la Viceconsejera no gobierna para todos los asturianos". El tono de la queja es áspero. "Ahora volvemos a ver una nueva demostración de la deriva que protagoniza la responsable de Turismo del Gobierno regional. Crea un grupo de trabajo para decidir el reparto de fondos públicos y los ayuntamientos mineros somos un convidado de piedra. Es inaudita su falta de respeto a los ayuntamientos", lamentan los gestores municipales de IU.

Los reproches del Ayuntamiento se refieren a que no han sido consultados para intentar consensuar un plan de actuación coordinado. El gobierno de Aníbal Vázquez defiende que tiene mucho que aportar en materia patrimonial. Recuerdan que hace ya ocho años trasladaron al presidente del Principado de Asturias una propuesta para convertir el patrimonio industrial minero en uno de los ejes de la promoción turística. “Propusimos crear un consorcio en el que participasen las tres administraciones (Gobierno central, Principado y ayuntamientos mineros) para garantizar la financiación suficiente y la coordinación necesaria. Además, también debería participar Hunosa y los agentes sociales y económicos. Defendimos aplicar un modelo de éxito, el que funcionó en Euskadi y permitió recuperar la ría de Bilbao, primero, e instalar el Guggenheim después”.

La propuesta de 2015

Aníbal Vázquez trasladó la citada propuesta en 2015 a Javier Fernández, presidente regional en aquel momento. “Nunca más hubo respuesta por parte del Gobierno autonómico. Meses más tarde, los alcaldes de Mieres y Langreo (Jesús Sánchez, en aquel momento) presentaron conjuntamente la iniciativa y, posteriormente, el grupo parlamentario de IU elevó a la Junta General la propuesta, que rechazó el PSOE”, subrayan desde IU

El Gobierno de Mieres subraya que "la cooperación entre administraciones es el camino del éxito, todo lo demás lleva al fracaso”. Por eso reclaman un consorcio, “como un organismo encargado y capaz de llevar a cabo tareas tan necesarias como complejas”. La prioridad sería diseñar una estrategia a largo plazo capaz de conseguir un triple objetivo: recuperar patrimonio industrial que hoy está en situación de abandono y amenaza ruina, diseñar una estrategia conjunta con una marca global que sirviera de punta de lanza para la promoción turística y aprovechar la innovación y tecnología para ofrecer un producto singular".

"A la viceconsejera le preocupa gastar el dinero de Europa, a nosotros nos preocupa resolver el problema de fondo. Los ayuntamientos, que hemos sido los que hemos puesto en marcha las iniciativas de patrimonio minero más importantes, hemos vuelto a ser los convidados de piedra de esta viceconsejera", critica el gobierno de Mieres. Y añaden: "Necesitamos un proyecto ambicioso y herramientas potentes para poder llevarlo a cabo. Lo demás es poner parches para intentar mostrar que se hace algo. Es un error. Alguien en el Principado debería reflexionar seriamente sobre la deriva en Turismo. Nos niegan la financiación a la que tenemos derecho y ahora también nos quieren negar el derecho a opinar. Es un camino peligroso”.