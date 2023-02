Los aficionados a los deportes invernales disfrutaron ayer de un gran día de esquí en las estaciones asturianas. Tanto Fuentes de Invierno como Valgrande-Pajares ofrecieron unas condiciones magníficas, con espesores de hasta un metro y muy moderado viento del sur. La idílica jornada se vio sobresaltada por un instante debido a un accidente que, por suerte, no tuvo graves consecuencias. Una patrulla del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo tuvo que intervenir para auxiliar a un joven esquiador. Los integrantes de la citada unidad se encontraban realizando ejercicios prácticos de su especialidad y servicio de seguridad ciudadana en las pistas de Pajares cuando observaron cómo uno de los usuarios de las pistas se accidentaba al colisionar contra el paravientos instalado en el complejo. Inmediatamente se acercaron al joven para asistirlo, introduciéndolo en el colchón de vacío y en la camilla de los servicios médicos y colaborando en su evacuación hasta las instalaciones médicas de la estación. El incidente ocurrió sobre las once y media de la mañana. El esquiador no sufrió lesiones considerables y no fue necesario su traslado hospitalario.