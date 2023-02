José Manuel, siempre con el Lenense: el club homenajea al aficionado fallecido tras caerle encima una torreta de iluminación

"En recuerdo de un buen amigo". Félix Lorenzo González ha sido el primero en firmar en la tarjeta conmemorativa que el Lenense ha puesto a disposición de los simpatizantes del club para recordar a José Manuel Fernández Suárez, fallecido en el trágico accidente ocurrido hace un año en el campo de El Sotón. El viento provocó que una valla publicitaria exterior derribara una torreta de iluminación que cayó sobre Fernández y Félix Lorenzo, que resultó herido. El club ha querido rendir un cariñoso homenaje al apreciado socio. Con motivo de la visita del Colloto, la afición del Lenense volvió a estremecerse, aunque en esta ocasión de manera más sosegada que la desgarradora tarde del 13 de febrero del año pasado. "Estamos muy agradecidos por este gesto, ya que ha sido muy duro", indicó la hermana de la víctima, Isabel Fernández, tras el minuto silencio que antecedió al encuentro.

No pudo acudir a la cita por un asunto familiar Félix Lorenzo, amigo íntimo de José Manuel Fernández. Ambos estuvieron décadas viendo los partidos del Lenense apoyados en la valla sobre la que se precipitó la torreta de iluminación, que a su vez había sido impactada por el ya citado cartel publicitario. "Yo libré porque me giré una décima de segundo al oír un ruido y pude ver venir la estructura con el tiempo suficiente de protegerme tras el pilar", recuerda un año después Lorenzo. Con todo, este lenense recibió un fuerte impacto: "Lo peor fue el golpe en la cabeza. Durante meses me ardía la zona, pero aún peor son los recuerdos que sobrevienen".

El superviviente pasó al mediodía por el campo del Lenense para ser el primero en firmar en la tarjeta conmemorativa. Su posterior ausencia en el partido disputado la tarde de este sábado debe interpretarse como una anomalía. Y es que ha cumplido con lo que anunció a las pocas horas del siniestro: "Vengo cada partido, ya que sin el fútbol no puedo vivir. Lo que no he vuelto a hacer es ponerme en el lugar de siempre, ya que es muy duro".

Apoyo terapéutico

Félix Lorenzo ha necesitado apoyo psicológico para superar el trauma: "Los primeros meses me costó mucho dormir. José Manuel y yo éramos amigos de la infancia y no estamos muertos los dos por unas décimas de segundo".

Durante el homenaje a José Manuel Fernández se entregó un ramo de flores a su hermana Isabel. Lo hizo Pablo Sánchez, capitán del equipo. En el acto estuvo la alcaldesa del municipio, Genma Suárez. "Un accidente así con una pérdida tan dolorosa no se puede olvidar", subrayó. El actual presidente de la entidad, Manuel Ángel García, remarcó lo apreciado que era José Manuel Fernández dentro del club. "Era una persona muy querida y con una enorme vinculación con el equipo. Basta recordar que era el socio número doce". Palista jubilado de 66 años, vivía con su hermana en el barrio de La Caleya, en Pola de Lena. Soltero y sin hijos, era muy conocido y apreciado dentro del club por ser uno de los más fieles seguidores de la entidad. Desde su fallecimiento, los equipos de las categorías inferiores del Lenense llevan bordado cerca del cuello de las camisetas el número doce en recuerdo al socio trágicamente desaparecido.

El anterior presidente del club, Miguel Marcos, quiso a título personal depositar por la mañana un ramo de flores en el lugar del siniestro: "Ha sido un proceso muy duro y seguramente ha sido el detonante que me empujó a dejar el cargo. Sin duda, lo sucedido me marcó". El sentido homenaje se puede decir que sirvió de catarsis para el propio club, que en muchos sentidos aún no ha superado lo sucedido. "El golpe fue terrible y luego tuvimos que revivirlo cada vez que hubo de declarar", apunta Marcos.

Emoción

El homenaje a José Manuel Fernández se vivió con emoción e intensidad en el viejo campo de El Sotón. La mayoría de los aficionados que acudieron al encuentro contra el Colloto estaban también hace un año cuando la torreta eléctrica se vino fatalmente abajo. La imagen tras la tragedia era sobrecogedora. El panel publicitario ensartado contra el edificio de los vestuarios, restos de ladrillos por el suelo, la torreta de luz también contra el suelo y la valla que separa el campo de la grada y la zona de paso completamente doblada... Una imagen que será difícil de olvidar. "Aquello acompañará siempre al club, al igual que el recuerdo de José Manuel, que era una gran persona", apuntaba un grupo de aficionados casi con una sola voz.