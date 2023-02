El "robo con patatas" de Mieres: tres años y medio de cárcel para el hombre que usó un saco de tubérculos para robar en un bar

Detenido, encarcelado y condenado. El conocido como "ladrón de la patata" ha sido objeto de un servicio judicial rápido tras robar en tres bares de Mieres, en uno de ellos, el Café Palau, con un saco de patatas al hombro. Y. L. O. ha sido condenado a tres años y medio de cárcel tras ser acusado de un robo con intimidación, dos con violencia y el hurto de un vehículo.

Este delincuente, con diversos antecedentes, se encuentra en prisión tras ser detenido a finales de enero por la Policía Nacional. Ha pactado con la fiscalía la pena 42 meses de privación de libertad. Seguramente deberá enfrentar aún más tiempo en la cárcel, ya que fuentes de la investigación han señalado a este diario que tiene otras causas judiciales pendientes.

Mientas el "ladrón de la patata" afronta una larga condena, sus víctimas pueden seguir con sus vidas sin temer por nuevos sobresaltos. "La verdad es que resulta tranquilizador saber que estará un tiempo en la cárcel después del susto que nos causó", explica Sergio Rodríguez, propietario del Palau. "Tanto su detención como su encarcelamiento y juicio ha sido un proceso rápido y es un alivio saber que no te lo vas a encontrar al salir de trabajar", reconocen los camareros. Al final, Sergio Rodríguez recordará lo sucedido como una anécdota, aunque eso no significa que no lo hayan pasado mal: "Estas situaciones te generan inquietud, pero por suerte todo ha salido bien".

Y. L. O. fue relacionado con tres asaltos casi seguidos. En uno de los robos, ocurrido durante la primera semana de enero, el detenido "se llevó un bote de monedas con la recaudación de una peña del bar, cupones de la ONCE, dos teléfonos móviles y varias botellas de licor". En el segundo robo, a mediados de enero, el hombre "sustrajo de otro bar varias agendas electrónicas (PDAs) que utilizan los camareros, una caja de caudales con sus propinas y la recaudación de las máquinas tragaperras, causando importantes daños en las mismas".

Detención

Pero fue el robo en el Palau el que desencadenó la detención del delincuente. Entró en el local a primera hora de la mañana haciéndose pasar por un vendedor ambulante y llevando un saco de patatas al hombro. En ese momento, el camarero, Sergio Dos Anjos, salió un momento a la calle para operar en un cajero automático. Al regresar al bar sorprendió a esta persona a la altura de la caja registradora, extrayendo los billetes allí guardados. El empleado le recriminó su actitud, a lo que el hombre respondió "mostrando un cuchillo de filo grande". Lo amenazó con el arma si trataba de impedirle la huida, logrando escapar con 155 euros en metálico. "O te apartas, o te pincho", fue la amenaza que soltó antes de emprender la huida.

El propietario del Palau llamó a la Policía Nacional de inmediato, facilitando una descripción física, que junto a la grabación de la cámara de seguridad instalada en el local permitieron la identificación del autor.

En el Palau, tras el sobresalto del robo, han decidido aplicar el dicho que propone hacer limonadas cuando la vida te da limones. En este caso se han puesto a cocinar tortillas tras el susto de las patadas: "La gentes nos la pide constantemente. No hay mal que por bien no venga", señala con buen humor Sergio Rodríguez. El céntrico establecimiento ha convertido su rica tortilla de patata en un valor añadido. En la fotografía, el camarero Sergio Dos Anjos, con una tortilla recién hecha, delante de la barra de la popular cafetería.