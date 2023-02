Los viajeros de Feve denuncian que, sin doble vía, el tren de la línea Gijón-Laviana será "igual de lento"

"Lo realmente importante no es el retraso por el robo de material en las obras sino que se desdoble la vía en la línea Gijón-Laviana". Lo afirma Carlos García, portavoz de Asturias al Tren, que recuerda que el exconsejero de Fomento del Principado, Fernando Lastra, y el exministro del ramo, Íñigo de la Serna, "firmaron hace ya unos años un acuerdo para desdoblar esta vía dentro del plan de cercanías", evitando así "los tapones que se producen actualmente" al tener que alternar el paso de los trenes. Se trata de un acuerdo, explica García, "que no se ha cumplido" y que teme que no se vaya a cumplir.

Para el colectivo de usuarios las obras que se están ejecutando en la línea, con el cambio de vía, "no supondrán ninguna mejora para los usuarios, el servicio va a ser igual de lento". Lo que sí mejoraría ese trazado es la duplicación de la vía entre La Florida (Noreña) y Gijón. "Y no es complicado porque la caja está hecha desde hace 60 años y tan solo sería necesario colocar la doble vía y la catenaria", explica Carlos García, que entiende que el momento es ahora, cuando Adif está cambiando las vías en todo el trayecto con unos trabajos que suponen una inversión de 50 millones de euros. "Cambiar las vías es necesario pero no supondrá ninguna mejora", insiste el portavoz del colectivo de usuarios del ferrocarril en Asturias. Por eso exige al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Langreo "que presionen para que se cumpla lo acordado. También expone Carlos García que hace una década, cuando se proyectó el soterramiento de las vías de Feve a su paso por Langreo, se aseguró que la vía se desdoblaría. "Eso es lo que debe preocupar a la alcaldesa de Langreo y no los retrasos por robos de materiales", afirma el portavoz. García cree que "Adif ha pecado de ingenuidad ya que deberían haber contratado mucho antes un servicio permanente de seguridad ante una obra de tal magnitud". Lo dice en referencia al anuncio del Administrador de infraestructuras ferroviarias de que el tramo El Berrón-Laviana no entrará en funcionamiento hasta el próximo mes de mayo. El pasado mes de septiembre, cuando se iniciaron los trabajos para cambiar las vías, se aseguró que entraría en servicio el 15 de marzo, pero el pasado jueves Adif alertó del retraso y aseguró que se debía al robo de diversos materiales por valor de 170.000 euros. Anunciaron también que contratarían un servicio de seguridad 24 horas al día para evitar nuevos robos. El PP habla de "comedia" Por su parte, el Partido Popular de Langreo criticó ayer "la comedia" con las obras ferroviarias en Asturias en la que el robo de material "es el tercer acto". El PP se mostró sorprendido de que "que curiosamente ‘los cacos’ no actúan en el tramo de obras entre Gijón y El Berrón". "A todo esto" –continuaron desde el PP– "hay que añadir que las obras del soterramiento siguen paradas, aunque se diga que avanzan y encima con el sinsentido de reponer unas vías en superficie que habrá que levantar cuando finalice la instalación de la superestructura en el túnel. Aunque ya no se puede descartar que, como último acto de esta comedia, nunca se llegue a usar".