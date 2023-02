Apoyo de la televisión pública y subvenciones a los directores noveles: las peticiones de los jóvenes cineastas asturianos

Pablo Casanueva y Lía Lugilde fueron dos de los seis elegidos para participar en el "FilmLab LC6", el laboratorio cinematográfico impulsado por Sodeco en las Cuencas, concretamente en Mieres, y desarrollado por la empresa "Freews". Tanto el riosellano, afincado en Oviedo, como la gijonesa, valoran muy positivamente la experiencia, ya que han tenido acceso gratuito a formación "única" de la mano de "grandes profesionales del sector". Sin embargo, también tienen demandas, que pasan por una administración que respalde al sector cinematográfico en Asturias y por ayudas específicas para directores noveles, que se ven en desventaja a la hora de competir por financiación para sus proyectos frente a profesionales ya consolidados.

Casanueva explica que la participación en el "FilmLab" ha sido "una experiencia única". "Nunca había estado en un laboratorio con un proyecto mío y es una gozada". Los motivos que justifican tales afirmaciones son varios: "Es un placer estar conviviendo con profesionales como los que han venido y tener encuentros tan cercanos y tan individualizados, que te permiten una mayor formación en un ambiente más cálido". Señala el riosellano que "es un milagro que esto haya pasado en Asturias y más aún en un territorio minero. Ha sido un lujo disfrutar de los profesionales".

En la misma línea se pronuncia Lía Lugilde, otra de las seis participantes. "Ha sido una maravillosa experiencia, muy enriquecedora, ya que han venido ponentes no solo de la parte de dirección, sino de diferentes áreas de la producción cinematográfica que nos han dado una visión más amplia, nos han guiado por el proceso de creación, que suele ser muy solitario", apunta, para agregar que "este tipo de laboratorios te ayuda a repensar las cosas para intentar sacar el mejor proyecto". Destaca además Lugilde, el compañerismo entre los participantes: "Hemos sido unos el apoyo de otros, nos hemos interesado por los proyectos de los compañeros y se ha hecho un buen grupo del que seguro que también saldrán colaboraciones en el futuro".

Ambos, junto a sus otros tres compañeros, afrontan ahora la fase final del "FilmLab", en la que están cerrando los dosieres, que a primeros de marzo presentarán ante grandes productoras cinematográficas. "Para mí un 'pitching' quizá no es el formato idóneo para presentar un proyecto audiovisual, pero es el que hay y vamos a estar preparados", señala Pablo Casanueva. Lía Lugilde, por su parte, también ve un reto la presentación de los productos: "El objetivo final es rodar y poder sacar adelante el proyecto", apunta.

En el "FilmLab" se han desarrollado iniciativas de todo tipo: largometrajes, cortometrajes, documentales, de ficción, de no ficción... En el caso de Casanueva plantea en su proyecto un largometraje llamado "Urriellu". "Se trata de algo que tenía hace tiempo en la recámara y ahora se han dado las circunstancias para poder recuperarlo", apunta el joven, para explicar en que se basa su historia: "Es un largometraje de ficción, basado en hechos reales, en la historia de la primera subida al Picu Urriellu, el Naranjo de Bulnes, que hicieron en 104 un marqués, Pedro Pidal y Bernardo de Quirós, y un pastor, Gregorio Pérez, apodado 'El Cainejo'". "Intento tratar las relaciones humanas y contar un poco la historia de aquella subida desde ese punto de vista", explica Casanueva.

Lugilde se va a otro género. La gijonesa ha desarrollado su proyecto "Saltar", un corto documental en el que "hablamos sobre el suicidio en la comunidad autónoma con el índice más alto de suicidios de España y donde la mayoría lo hace saltando de viaductos, puentes o acantilados". Lía Lugilde ha conseguido ya tener material grabado. Uno de los días que filmó, justo un hombre se había lanzado al mar en el entorno del Cabo Peñas sin ella saberlo. "Es un tema que hay que tratar, he hablado con diversos profesionales y eso es un poco lo que quiero plasmar", dice.

Demandas

Como jóvenes directores, ambos tienen demandas para las administraciones, ya que notan muchas carencias en el sector audiovisual y cinematográfico asturiano. Desde una industria potente, hasta el apoyo económico que sí hay en otras regiones. "No hay un plan organizativo a nivel político que dé cobertura al cine, en Asturias está todo por hacer", dice Pablo Casanueva, que explica que "no pedimos dinero a lo loco, no estoy a favor de eso. Pero la realidad es que no hay prácticamente ninguna ayuda a la que puedas acceder para desarrollar un proyecto". Además, apunta el director riosellano, "también hay falta de profesionales, porque se tienen que ir fuera a trabajar".

Lía Lugilde también reclama una "infraestructura más potente en Asturias, que dé cobertura y sea motor para los jóvenes". Sin ir más lejos, dice, "yo estudié en Galicia y ahí hay una apuesta clara, desde la televisión pública a las ayudas". Precisamente sobre las subvenciones, Lugilde pide partidas específicas para jóvenes: "Todos tenemos que competir por el mismo dinero y la gente que está empezando no tiene opciones. Cuando te enfrentas a directores consolidados, con premios que también se valoran, es imposible".

Aun con las trabas, ambos forman parte de una nueva generación de creadores asturianos, con un futuro brillante por delante a poco que les den un empujón, como se ha hecho con el "FilmLab". Luces, cámara, ¡Acción!. Las primeras tomas de sus carreras profesionales ya se han rodado en Mieres.