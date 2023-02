Multas de 200 euros: la sanción más leve por "ir de mayorín" en el Angliru

Fue hace poco más de una semana cuando una columna de humo salía desde las rampas del Angliru y se podía divisar desde La Vega. Esa densa humareda provenía de la combustión de un coche, incendiado en mitad de la subida. Su conductor se había propuesto subir a la cima de la montaña riosana saltándose la señalización de carretera cortada, colocada a la altura de Viapará. Fue el único accidente que se produjo, pero no fue el único automovilista temerario que desafió la señal. La alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, explicó que solo esa jornada, una docena de vehículos fueron multados por la Guardia Civil, que tuvo que subir a la montaña a raíz del incendio. La "broma" de estos nuevos "mayorinos" no les va a salir barata. Cada uno de ellos ha sido propuesto para una sanción mínima de 200 euros por "no respetar las señales de restricción a la circulación", lo que se considera una falta grave.

Ya el mismo sábado, la regidora riosana mostraba su enfado por la falta de civismo de los conductores y ha vuelto a retomar la queja. "No se dan cuenta que es jugarse la vida, la suya y la de la gente que los tenga que ir a rescatar", apunta Díaz, que agrega que los conductores se sienten impunes en una zona tan apartada como Riosa. "Lo normal es ir a disfrutar de la nieve a las estaciones de esquí, pero aquí hace tiempo que la gente viene y se saltan las señales. Como estamos en una zona apartada, que no parece que vaya a pasar nada ni les vayan a sancionar, pues tienen esa sensación de impunidad", asegura. Nada más lejos de la realidad. De hecho, la propia regidora ya se ha puesto en contacto con los mandos de la Guardia Civil para poner medidas que eviten que se vuelvan a repetir hechos como los del sábado. "No es una cuestión de prohibir, es una cuestión de seguridad", subraya Ana Díaz, que apunta que "hasta el área recreativa de Viapará se puede subir sin problema y si alguien quiere disfrutar de la nieve, que deje allí el coche y vaya caminando". Rutas con raquetas Hace ya varios años que, de forma improvisada, el Angliru, bien llamado el "Olimpo del ciclismo" también se transforma en invierno en el "Olimpo de la nieve". Su altitud y las copiosas nevadas que cubren las empinadas rampas de la montaña son un gran atractivo para los visitantes, que no dudan en acercarse para disfrutar de la nieve ajenos al bullicio que puede haber en las estaciones de esquí. Hay muchos visitantes que realizan rutas con raquetas o esquí de travesía por las cuestas que el próximo septiembre recorrerán los ciclistas profesionales durante la Vuelta a España, que en 2023 volverá al Angliru. Pero según explica Ana Díaz, lo de este año está sobrepasando ciertos límites: "Hay mucha gente que cumple las normas, pero los que no lo hacen no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, de que están poniendo en peligro no solo a ellos, sino a quienes les tengan que socorrer en caso de accidente". "Y no lo vamos a tolerar", finalizó la regidora.