El Adif asegura a los vecinos de Langreo que la obra del soterramiento terminará este año

Novedades sobre el transporte ferroviario en el valle del Nalón. El Administrador de Infraestructuras (Adif) ha mantenido esta mañana un encuentro con vecinos y sindicatos en la que ha asegurado que la obra civil del soterramiento de Langreo estará lista a finales de este año, más de una década después de empezar. Sobre la línea Gijón-Laviana, que está desmantelada por obras, el plazo de ejecución se alargará hasta mediados de mayo. Los motivos de la demora, ya que los trabajos tendrían que estar ya próximos a acabar, son una serie de robos de "piezas claves" y el hallazgo de acuíferos. Desde Comisiones Obreras (CC OO), exigen que se abra parcialmente la vía para dar servicio a los vecinos. Desde UGT, y en referencia al soterramiento, reclaman al resto de administraciones "que hagan su parte" para acortar los plazos al máximo.

La obra del soterramiento lleva ya años generando polémica. La actuación ha acumulado retraso tras retraso, plazo tras plazo. Los responsables del Adif, en la reunión de esta mañana, han mostrado una presentación a sindicatos y vecinos sobre el avance de la actuación. La ejecución de las distintas labores del proyecto están ya ejecutados entre el 60 y el 90 por ciento. "Sería una buena noticia, si no viniéramos ya de todos los retrasos de los que venimos", ha destacado el secretario general de UGT Nalón, Ángel García Montes. El líder sindical ha reclamado al resto de administraciones que agilicen todos los trámites de su competencia: "No queremos que culmine la obra civil y que empiecen otros problemas con urbanizaciones y demás", ha señalado.

Nueva licitación

El Adif ha concretado que, en las próximas semanas, habrá una nueva licitación. Se trata del pliego de condiciones para la ejecución de obras "estéticas" relacionadas con el soterramiento. Entre otras, la mejora de apeaderos y estaciones. "Esperamos que esta vez ya sea la definitiva y el soterramiento sea ya pronto una realidad", ha señalado García Montes.

De la finalización del soterramiento depende que los tiempos de viaje entre Gijón y Laviana se acorten. La secretaria general de CC OO Nalón ha mostrado su "preocupación" porque la actuación de renovación en la citada línea no repercuta positivamente en los viajeros: "Nos tememos que los tiempos no se acorten lo suficiente", ha señalado. Ha criticado el "ninguneo" al que se está sometiendo a la comarca: "No entendemos que no se haya dejado la línea abierta, como ocurre en otras obras. Va a finalizar el bono gratuito y seremos los únicos de España sin haberlo podido disfrutar". "Lo que nos está diciendo el Adif son excusas, no son explicaciones", ha añadido.

El Administrador de Infraestructuras ha afirmado que "se han cometido robos en la línea". Sustracciones de piezas "clave" para la actuación. En total se han presentado "más de diez denuncias a la Policía Nacional y la Guardia Civil por el robo de 42 juntas inductivas, necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas de detección de tren". "También fueron sustraídos 650 metros de hilo de contacto y de sustentador, necesarios para el suministro eléctrico a los vehículos de tracción ferroviarios a través del pantógrafo; 155 metros de doble cable feeder, así como numerosos cortes en el hilo de contacto a lo largo del tramo, que han producido daños en los equipos de catenaria", han añadido. Se han visto obligados a reforzar la seguridad privada en la actuación.

Y surgieron otros imprevistos, han afirmado. Entre otros, explican "los temporales de los últimos meses, la situación generalizada del sector de la construcción con la logística de materiales y la necesidad de llevar a cabo saneos más profundos en algunos tramos de la línea".

El Adif afirma que ha duplicado los equipos humanos, recursos técnicos y maquinaria para mantener los avances en la actuación en la línea Laviana-Gijón. Esperan así cumplir con el último plazo comprometido.