Conflicto de vecindad en El Vallín por la venta de una huerta

El Vallín es un pequeño pueblo de Morcín que cobija la arquitectura del Aramo. Desde esta idílica aldea de La Piñera se disfruta de un paisaje mayúsculo, con vista a la zona central de la región, con el Monsacro tan próximo que casi se puede sentir el mágico acontecer del monte sagrado. Este bucólico entorno cautivó hace cinco años a Rubén Causapie, que quizá por tener, como él mismo reconoce, "un apellido propio de un linaje hobbit", decidió alejarse de los edificios y de la contaminación de Madrid para asentarse en la Asturias rural. Durante más de dos años disfrutó de la tranquilidad que buscaba, pero ahora siente que el paraíso ha tornado en un infierno, pequeño pero muy molesto.

Rubén Causapie y su mujer, Patricia García, huyeron del averno urbano, pero han chocado de bruces con un refrán popular ajeno a la urbe: "pueblo pequeño, infierno grande". Todo empezó hace unos dos años, narran. "Al principio me llevaba muy bien con todos los vecinos y nos ayudábamos en todo. Estábamos encantados". La pareja dirigeuna empresa de composición de temas musicales, por lo que pueden trabajar y disfrutar del campo a la vez. Todo cambio a raíz de comprar una finca anexa al pueblo: "Al parecer, uno de los vecinos llevaba tiempo intentando comprar el terreno al dueño, que pese a ser parientes no quiso vendérselo".

Causapie sostiene que ese fue el detonante del conflicto. Desde entonces, afirma, tanto el comprador frustrado como varios miembros de su familia le han intentado hacer la vida imposible. "Con el resto del pueblo me llevo bien. Solo queremos vivir tranquilos sin molestar a nadie y sin que nos estén permanente hostigando con actitudes caciquiles". "Yo solo quería una huerta y nunca imaginé esta situación", afirma Causapie. Desde que adquirió el terreno, la tranquila vida de esta pareja madrileña se ha vuelto incómoda. El primer signo de que la buena vecindad se había acabado llegó cuando intentó allanar el camino de acceso a la finca y el vecino se quejó. Luego se encontraron con que les habían cortado el abastecimiento de agua a través de la parcela contigua. "Tuvimos que acudir al Ayuntamiento. Fueron reacios a solucionar el problema, pero el técnico nos dio la razón al ver las escrituras".

Consiguieron normalizar el servicio, pero a esas alturas ya habían constatado que los vecinos con lo que incomprensiblemente se habían enemistado habían realizado años atrás una ocupación ilegal de la vía pública que afecta a su propiedad: "Aunque nos perjudicaba sensiblemente debido a que dejaron a la finca sin su acceso natural, preferimos no revolver el tema para no empeorar las cosas". Pero pronto descubrieron que las relaciones no iban a reconducirse fácilmente. Recientemente el matrimonio ha recibido por carta dos multas de 80 euros cada una por aparcar en una curva situada a la entrada del pueblo: "Se trata de un espacio donde se ha estacionado toda la vida sin el más mínimo problema", reconocen vecinos de La Piñera consultados por este diario, quienes no ocultan su extrañeza por lo sucedido. "Cuando fuimos a pedir explicaciones nos dijeron que la furgoneta estorbaba al camión de la basura, algo que no tienen ningún sentido, ya que no pasa por ahí", explica Rubén Causapie.

Tras quejarse de nuevo al Ayuntamiento, afirman que verbalmente se les dio la razón, pero las sanciones no se pudieron retirar. El Consistorio había colocado una señal prohibiendo aparcar los días de recogida: "Lo más increíble es que pusieron mal los días que pasaba el camión de la basura, por lo que la señal se retiró", indica Causapie. Como resultado, el Ayuntamiento ha optado por trasladar los cubos a la zona baja del pueblo, "ocasionando una grave molestia a la gente de mayor edad".

Paciencia colmada

La paciencia de esta joven pareja está colmada. Perciben que la familia con la que se han enemistado por comprar una finca para plantar una huerta les está haciendo la vida imposible con la connivencia del Ayuntamiento: "Solo queremos vivir en paz y en armonía con todo el mundo, pero no vamos a seguir tolerando que se actúe por amiguismos". Rubén Causapie, de momento, ya ha presentado un escrito denunciando la ocupación ilegal de suelo de su propiedad. El siguiente paso será tramitar una denuncia urbanística.