El trabajo en el pozo Emilio del Valle se paró dos veces por el elevado nivel de metano los días previos al accidente con seis muertos

"No existe el riesgo cero en la mina". Es la rotunda afirmación que ha hecho esta mañana el ingeniero técnico del segundo relevo del pozo Emilio del Valle, Jairo Gómez Bartolomé, ante la jueza de la sala número 2 de lo Penal de León. Era el relevo anterior al trágico accidente de octubre de 2013, que ahora se está juzgando, en el que perdieron la vida seis trabajadores -uno de ellos lenense, José Luis Arias-. Durante la vista oral, que empezó a las 9.30 horas y aún se está celebrando, el acusado ha reiterado que "no tenía potestad para ordenar la paralización de los trabajos". "Eso serían los dueños o la autoridad minera", ha replicado, visiblemente agitado, a preguntas de abogados de la acusación. Ha reconocido que las labores tuvieron que detenerse en dos jornadas, unos días antes del accidente, por el elevado nivel de metano. Gómez Bartolomé es uno de los dieciséis acusados en el procedimiento, entre los que se encuentra la cúpula de la empresa Hullera Vasco Leonesa -responsable de la explotación-.

El trágico accidente del pozo Emilio del Valle -en el que, además de Arias, perdieron la vida Manuel Maure, Carlos Pérez, Antonio Blanco, Orlando González y Roberto Álvarez- se produjo a primera hora de la tarde del lunes 28 de octubre. Los días 22 y 24 las labores se tuvieron que detener, ha reconocido Gómez Bartolomé, por altas concentraciones de grisú. "La DIS (Disposición Interna de Seguridad) impide sutirar", ha señalado.

El sutiraje (del francés soutirage) es el método con el que se explotaba el carbón en el pozo Emilio del Valle. Se trata de un procedimiento adecuado para minas con gruesas capas de mineral. En Asturias fue empleado en pozos como el Monsacro, aunque no era tan común porque las capas de carbón de los pozos de Hunosa son más finas. Para comprenderlo, hay que imaginar un largo túnel sin salida (la galería). Las labores de sutiraje se elaboran siempre hacia atrás, es decir, desde el fondo del túnel (la galería) hacia la embocadura. Consiste en disparar dinamita en las paredes para que el carbón caiga y sea extraído con un pánzer. En la parte superior se forma la bóveda, el hueco entre la parte superior de la capa extraída y el techo geológico de la explotación.

Desprendimientos

En esa bóveda, la bóveda del postaller, está la clave del accidente, según se desprende de las declaraciones en las primeras vistas orales. Los días 22 y 24 de octubre, los barrenistas habían "avisado de bóveda". Es decir, riesgo de desprendimiento. Fue entonces cuando se suspendió el sutiraje. El viernes anterior al accidente, día 25 de octubre, hubo un desprendimiento en la bóveda. Según Gómez Bartolomé, "el vigilante no me dijo nada y tampoco lo dejó escrito". Además, ha asegurado que "no se utilizaron los autorrescatadores" y los metanómetros no registraron un incremento del gas. Los mineros de ese relevo, al menos dos sutiradores, un correpilas y un vigilante, estuvieron "fuera unos quince minutos y volvieron a entrar", ha explicado el ingeniero.

El día 28 de octubre, según el informe de la empresa, el accidente se produjo por el desprendimiento "súbito" de la bóveda. Esto causó una liberación de gas grisú "impredecible" que terminó con la vida de los seis trabajadores. Es la misma versión que ha defendido en la sala Jairo Gómez Bartolomé: "Era impredecible, imprevisible e inevitable", ha destacado.