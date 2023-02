Malestar entre los vecinos del barrio de El Puente, en Langreo, por no haber sido invitados a la reunión que el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) tuvo con colectivos sociales del valle del Nalón. El presidente de la asociación de vecinos "San Lorenzo" de El Puente, Julio Cuello, dejó claro que "somos los más afectados por la interminable obra del soterramiento y somos los más ninguneados".

Cuello indicó que "los vecinos me preguntaban que cómo había ido la reunión. Y yo les decía que no había ido, que nadie nos había avisado de que se celebraba". "Deberían habernos invitado, porque está claro que somos la zona de Langreo más perjudicada por las obras del soterramiento, que padecemos desde que se puso la primera piedra hace 13 años. Nuestro barrio se ha destruido, no hay dónde aparcar, la carretera está intransitable, cierran los negocios... y no cuentan con nosotros. Es indignante".