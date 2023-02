Mineros de la Vasco desoyeron la orden de evacuar e intentaron salvar a sus compañeros

"Lo encontramos en el suelo, caído. Tenía el autorrescatador puesto, pero no se movía". Carlos Conejo, vigilante de primera en el pozo Emilio del Valle, relató ayer los minutos que siguieron al trágico accidente en la mina de la Hullera Vasco Leonesa. El suceso, que tuvo lugar el 28 de octubre de 2013, se saldó con el fallecimiento de seis mineros, entre ellos el lenense José Luis Arias. Conejo afirmó que, aunque la orden era de evacuar, él y otros trabajadores entraron en el macizo 7 para intentar salvar a sus compañeros. Había altas concentraciones de grisú, el oxígeno había caído al 16 por ciento. Llegaron a utilizar los autorrescatadores de los trabajadores que ya estaban muertos para aguantar más tiempo en el pozo.

La de ayer fue la sesión más dura del proceso judicial. Además de Conejo, que detalló el siniestro a preguntas del Ministerio Fiscal y de su abogado, también declararon Jairo Gómez Bartolomé, ingeniero auxiliar, y José Ramón González, vigilante. "Puse en peligro mi propia vida para intentar salvarlos", aseguró Conejo. El ingeniero auxiliar, por su parte, apuntó que las labores tuvieron que interrumpirse en dos jornadas días antes del accidente: en concreto, los días 22 y 24 de octubre de 2013. El motivo fue que se habían incrementado los niveles de metano.

Volvieron a "sutirar" –extraer carbón mediante el método denominado sutiraje – el 25 de octubre, tres días antes del accidente. El vigilante ordenó salir a los trabajadores del macizo 7 porque "había calado la bóveda" (con riesgo de derrumbe y aumento del metano). Volvieron entrar unos quince minutos después. José Ramón González afirmó que todas las incidencias "se dejaron apuntadas y se informó al jefe del grupo y a los otros vigilantes".

Ese último extremo lo negó Gómez Bartolomé. Según el ingeniero, "ese incremento del grisú no quedó registrado en el metanómetro". Aunque de su propia declaración se extrae también que ese medidor estaba en el pánzer (máquina para el transporte de mineral), a unos metros del taller, y que por ello sus mediciones no se ajustaban al ambiente que respiraban los mineros en el tajo. El vigilante llevaba otro metanómetro, pero ese aparato no tiene memoria.

Llegó la jornada del accidente, el día 28 de octubre. Carlos Conejo afirmó que escuchó "como un bufido muy fuerte" y supo que se trataba de "un escape súbito (de grisú)". "Supe que había sido en el macizo 7", reconoció. El fiscal le preguntó por qué en el macizo 7 y no en otro lugar, a lo que Conejo –tras unos instantes de contrariedad– afirmó: "Es el que estaba más cerca de donde yo me encontraba". El vigilante estaba en el macizo 9. Cuando llegó al taller afectado, había otros ocho trabajadores que habían acudido al lugar. "Eran de la planta seis", es decir, de otro tajo. "Entonces pusimos el autorrescatador para intentar sacarlos", explicó. Él, junto a otros trabajadores, portaron hasta la transversal a tres de los seis fallecidos. También a uno de los heridos.

A preguntas de su abogado, Carlos Conejo reconoció que habían llegado a usar autorrescatadores de los mineros que ya estaban sin vida. "No habían llegado a ponérselos, no les dio tiempo", apuntó. Cuando su letrado le preguntó si había arriesgado su vida para intentar salvar a sus compañeros, respondió rotundo: "Sí, claro. Por supuesto".

Cuando salió del pozo, mantuvo la primera reunión con responsables de seguridad. "Me preguntaron qué había pasado y cómo había sido. Dije que no hubo desprendimiento de bóveda, que hubo un escape súbito (de grisú). Si la bóveda se desprende, eso es como un helicóptero que cae encima de una caja de zapatos". El taller, según su versión, "estaba intacto". Aún así, el informe de la Hullera Vasco Leonesa dictaminó que sí se había producido ese derrabe, que terminó por liberar el grisú que robó el aire a los mineros. "Eso no es así. El entibado estaba perfecto, eso sigue estando ahí. El taller estuvo ahí para ver durante años, pero nunca lo bajaron a ver", concluyó.