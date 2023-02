El Rector denuncia que está recibiendo "insultos" por la decisión de trasladar Minas a Mieres

El Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, participa hoy en Mieres en la presentación del proyecto "RaiLNG", una iniciativa que estudia la viabilidad desde un punto de vista técnico, económico y medioambiental para establecer la infraestructura de gas natural licuado (GNL) como nueva fuente de energía en la tracción ferroviaria en la Unión Europea. Al inicio del acto ha vuelto ha hablar sobre el traslado de la Escuela de Minas desde Oviedo al campus de Barredo, dejando claro que está "recibiendo insultos", la última vez ayer, por esta causa. "Esto debe tener un límite", afirmó Villaverde, en referencia a las constantes críticas e "insultos personales" del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Villaverde explicó, respecto a la polémica por el traslado de Minas -una escuela creada en 1959, un siglo más tarde que la escuela de capataces de Mieres (1855), germen del campus de Barredo- a Mieres que "alguien que me insulta en lo personal, y que me acusa de cometer delitos. Como comprenderán, esto debe tener un límite. A mí me preocupa la violencia verbal, porque está generando otros efectos colaterales indeseables". Por ejemplo, "ayer un señor me insultó en un acto, y esto tiene un origen. Cuando no somos capaces de ver que no se puede hacer política insultando personalmente, por mucho que lo avale quien lo tenga que avalar, pues acaban pasando estas cosas". Villaverde se mostró dolido porque "uno no es de plástico, hay cosas que duelen en lo personal porque los ataques son personales, y es inaceptable".

En cuanto al traslado de los estudios, el Rector ha afirmado que la Universidad de Oviedo ya ha iniciado los trámites. Más allá de las instalaciones, también requerirá una ordenación del personal docente y programaciones.

El Rector también ha asegurado que el profesorado de Minas está colaborando en el traslado a Mieres: "Es normal que, al principio, estuvieran algo molestos por abandonar el que ha sido su lugar de trabajo durante tanto tiempo". En este sentido, ha destacado que "no es lo mismo la posición que adopta la dirección con la que han adoptado los docentes".