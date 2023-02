Las listas de espera por una consulta al especialista en Mieres alcanzan los 14 meses, denuncia CC OO

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha denunciado "las vergonzosas" listas de espera para las consultas de especialistas en el hospital Álvarez-Buylla de Mieres. Desde los cinco meses en especialidades como otorrinología y neurología, hasta los catorce meses para que atienda el urólogo. Aseguran que la situación es "insostenible", debido a las "deficiencias" de funcionamiento y la falta de personal. "La gestión por parte de las autoridades sanitarias es muy deficiente", denuncian.

"Desde este sindicato, queremos denunciar ante la ciudadanía que el hospital comarcal de Mieres Álvarez-Buylla sigue con deficiencias de funcionamiento y una constante falta de personal en algunos servicios", criticaron desde la sección de pensionistas de la central. "El aumento de las listas de espera es vergonzoso, según hemos sabido a través de información fehaciente que maneja este sindicato", han añadido.

Las citas para urología, según los datos manejados por CC OO, son las que más se demoran: hasta catorce meses esperando por una prueba diagnóstica o una consulta. Para el otorrino y neumología, pueden superar los cinco meses. Se tarda un embarazo entero, nueve meses, en conseguir un control de colonoscopias. La prueba de diagnóstico, a pesar de lo delicado de estas intervenciones, supone una espera de cuatro meses. Las mamografías, también imprescindibles para la detección precoz del cáncer, tienen ahora mismo una espera media de ocho meses.

Denuncian, además, la externalización de algunos servicios. Siempre según la información manejada por CC OO, "están derivando de forma sistemática para intervenciones a la clínica privada Jove en Gijón, con las consiguientes molestias y gastos de transporte para los pacientes". La lista de espera para una simple graduación de la vista también se demora durante semanas.

Movilizaciones

Han intentado arreglarlo por las buenas, pero sin éxito. "Este sindicato lamenta que el SESPA no dé respuesta a nuestras peticiones para una reunión y para atender la urgente necesidad de gestionar mejor e invertir más en contratación y dotación de personal en el hospital", claman los pensionistas de Comisiones Obreras. Y añaden que "no vamos a permitir que se desmantele el hospital comarcal, poco a poco, dejándolo en un futuro no lejano como un gran ambulatorio". Lamentan que, mientras tanto, "se dan anualmente más de ochenta millones de euros a centros privados para la derivación de pacientes desde la sanidad pública".

Están a punto de decir "basta". Los responsables del área de pensionistas de CC OO ya han anunciado que, de continuar esta situación, "este sindicato volverá a plantear movilizaciones de protesta ante el hospital en breve". "No es tolerable que el gobierno asturiano, que se dice progresista, haga casi lo mismo que gobiernos de derechas como el de Madrid", zanjaron.