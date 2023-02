"Como sigan así no va a pagar nadie": la advertencia de los vecinos a los que Vipasa cobra "recibos desorbitados"

Raquel García paga 19 euros de renta en uno de los 117 pisos públicos que el Principado construyó en La Mayacina. Pero ahora se tiene que enfrentar a una factura del gas y el agua caliente de mas de 310 euros. Como ella, el resto de vecinos del bloque, que han visto como en los últimos meses, el incremento ha sido "desorbitado". Hoy, una veintena de ellos han hecho una protesta simbólica para quejarse de la situación, exigir explicaciones y responsabilidades, y lanzar una advertencia: "Al final lo que haremos será no pagar, porque o bien damos de comer a la familia o hacemos frente a estas facturas".

La situación que atraviesan estas familias la adelantaba ya LA NUEVA ESPAÑA este jueves. Mónica Suárez es una de las portavoces vecinales. Denuncian falta de transparencia por parte de Vipasa y carga también contra los administradores que llevan su comunidad. "A nosotros no nos pasan un recibo, nos meten una nota simple en el buzón, en la que además no se entiende nada", indica. Explica que todo esto pasa pese a contar con geotermia, que rebaja la factura. "Hay gente que cobra 600 euros y tiene que hacer frente a facturas de más de 300", señala. Denuncian además que en los últimos meses, les están cargando una "supuesta" deuda que contrajeron en 2021 por el precio de la energía geotérmica. "A nosotros no nos dan ninguna explicación", denuncia Suárez, para agregar que además, Vipasa "tampoco se hace cargo del mantenimiento del edificio ni de las reparaciones que deben de acometer".

Una de esas vecinas que se ha visto arrinconada por la situación es Raquel García. Paga 19 euros de alquiler al mes, que llegan a los 65 euros incluyendo el pago de la cuota de la comunidad de vecinos. Pero ahora su factura energética del mes de enero -sin contar la luz- es de 310 euros. "Es imposible que en una vivienda social, en al que la renta va en función de los ingresos, nos puedan girar estos recibos", dice, mientras conversa con otra de las afectadas, Kinga Szatanik.

Más ejemplos. Ramón Mota ha tomado la decisión de no encender la calefacción. "No me la puedo permitir, y ya me apaño", señala este hombre, que se muestra indignado ya no solo con el incremento del recibo, sino con la falta de transparencia y explicaciones. Saca sus dos últimas facturas, o como los vecinos dicen, el papel que les mete el administrador. "Suponemos que el administrador, porque aquí no viene ni sello, ni firma, ni Vipasa, ni nada de nada por ningún lado", afirma Mota con el trozo de folio en la mano. Y narra: "En diciembre pagué 33,72 euros por cuatro metros cúbicos de agua caliente, y resulta que en enero, por el mismo consumo, me cobran 54,44 euros. Sin explicación alguna". Sus papeles lo corroboran. "Empezamos a notar mucho la subida cuando nos dijeron que había una deuda con Hunosa, y a partir de ahí ha sido desorbitado", afirma Mota.

Entre los vecinos que estaban en la protesta, el recibo más alto era el que tenía en sus manos Cristina Luis. Nada más y nada menos que 415 euros. "Es una diferencia de 150 euros con el mes anterior", señala. En su piso viven 4 personas y pagan 91 euros de alquiler. Casi cinco veces menos que de agua caliente y de una calefacción de suelo radiante que "funciona cuando quiere y donde quiere". "Lo que vamos a hacer es dejar todos de pagar para tener un descuento del cien por cien", afirma esta vecina, que también exige explicaciones y soluciones.

Carta

La única comunicación que han tenido con estos vecinos, afirman, es una carta de la administradora de las fincas en marzo del año pasado. En esa misiva, se les indica que a consecuencia de la guerra de Ucrania, "el precio de la calefacción ha tenido que ser nuevamente readaptado al alza para poder hacer frente tanto a las facturas de suministro de gas como al servicio proporcionado a través de Hunosa por geotermia". En esa misma carta, también les advierten de la deuda que hoy todavía están pagando, y por la que se muestran indignados: "A la finalización de cada año, Hunosa practica una regulación de sus tarifas, que respecto al ejercicio de 2021 ha arrojado un resultado deficitario en esta comunidad por importe de 9.279 euros (...)". Esa es la explicación, además de avisarles de que se lo repercutirán durante doce meses de forma proporcional en función del consumo del año anterior de cada hogar.