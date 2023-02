El soterramiento de Langreo: tres versiones y un retraso

Distintas versiones, opuestas y contradictorias sobre una misma reunión, la que mantuvieron el pasado martes responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), sindicatos y miembros de la plataforma por el soterramiento de Langreo.

Estos últimos convocaron ayer una concentración en el paso a nivel de Langreo Centro en la que expusieron que los responsables de Adif les habían asegurado que las obras del soterramiento de Langreo no se retomarán hasta que entre de nuevo en servicio la línea de ancho métrico, antigua Feve, Gijón-Laviana. "Después de ocho meses y medio nos han reconocido que las obras están paradas", aseguró Xuacu de Hoyos, portavoz ayer de la plataforma, que insistió en que "nos dijeron que hasta que no acaben las obras de la línea Gijón-Laviana no seguirán con el soterramiento".

De Hoyos desmintió una a una las causas que Adif pone sobre la mesa para justificar el retraso hasta mayo –cuando estaba previsto que fuese el 15 de marzo– para recuperar el tráfico ferroviario entre Gijón y Laviana. "No nos creemos que sea por robos de material, que si existieron no creo que lo que han robado sea tan importante como para parar una obra de 50 millones de euros", aseguró el portavoz vecinal. Ayer mismo, vecinos del barrio de El Puente, en La Felguera, cercanos a las obras del soterramiento, avisaron a la Policía a las tres de la tarde después de ver a varias personas llevándose material. El presidente de la asociación de vecinos "San Lorenzo" de El Puente, Julio Cuello, alertó ayer tarde de la situación y del malestar de los vecinos al ver que "ya roban hasta a plena luz del día".

"Tomadura de pelo"

Volviendo a los argumentos de Adif para justificar el retraso en las obras. Una de las causas, dieron, es la meteorología, "algo que es una tomadura de pelo, cuando entre el 1 de septiembre y mediados de enero solo llovió diez días" dijo Xuacu de Hoyos. Los responsables de la obra aseguraron también que los trabajos se han visto influidos por la aparición de acuíferos, algo que los vecinos también rechazan, aunque advierten que podrían aparecer problemas con el río Candín en el tramo que discurre canalizado bajo tierra. Los vecinos explicaron también que en el proyecto de obra se contemplaba la utilización de 120.000 meros cúbicos de balastro. "Acabaron con la cantera que tenían en Ciñera y han tenido que homologar otra en Soria y traer camiones desde allí", aseguró el portavoz vecinal para enlazar con que en su opinión, todo esto "es una tomadura de pelo y una chapuza", algo que "debería hacer reflexionar a los políticos".

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, salió ayer de inmediato a responder a los vecinos. Aseguró entender "el malestar y la inseguridad" pero también que "la obra se está desarrollando después de muchos años parada". Además Calvo se comprometió a estar vigilante. "Los problemas de seguridad no sirven como excusa para el retraso de las obras", dijo Calvo, que prometió que tanto los trabajos del soterramiento como de Gijón-Laviana "estarán dentro de la necesaria fiscalización del Principado sobre las actuaciones ferroviarias para no encontrarnos ninguna sorpresa más".

Obra parada ocho años

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Asturias insistió en que las obras del soterramiento se retomaron en julio de 2022 y que "con el impulso dado en los tres últimos años, el Gobierno ha desencallado una actuación que estuvo parada durante los ocho años anteriores". "La parte del soterramiento que corresponde al Adif –la superestructura ferroviaria del tramo soterrado para la integración urbana del ferrocarril en Langreo– se desarrolla a buen ritmo y estará finalizada a finales de 2023", añadieron, para concluir que "de los nueve contratos de la obra, ocho están en ejecución y el de las obras complementarias se licitará este mes e incluye la instalación de pantallas o las instalaciones de seguridad".