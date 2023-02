IU se alinea con sus alcades mineros y pide un consorcio para gestionar los fondos europeos de reactivación

El coordinador general de IU, Ovidio Zapico, ha exigido que la definición del destino de los fondos europeos se consensúe con todas las administraciones locales, "no solo las socialistas, y con los dos sindicatos de clase". De esta forma, el líder de la coalición se alinea con los alcaldes mineros de su formación, que han denunciado el "sectarismo político" al que se ven sometidos por parte de la administración regional, a la que acusan de mirar solo para los ayuntamientos en los que gobiernan.

Zapico ha exigido a la Viceconsejera de Turismo, Gabriela Blanco, "lealtad institucional con los Ayuntamientos" en lo tocante a la gestión de fondos europeos orientados al desarrollo y dinamización turística de los valles carboneros. El líder de IU Asturias ha defendido "la necesidad de constituir un Consorcio para la gestión del rico patrimonio ligado a las minas como elemento de dinamización". El dirigente, se posiciona así junto a los concejos de Mieres, Riosa y Morcín que llevan años insistiendo "en la necesidad de crear un organismo que permita recuperar e impulsar el patrimonio industrial ligado a las explotaciones minerales de la zona".

“Es lamentable que no exista un plan, que debe ser consensuado junto a todos los ayuntamientos, y junto a los dos sindicatos de clase, para reconvertir el importante legado de la minería en un activo de futuro", apuntó Zapico, para agregar que "se trata de aprovechar toda esta riqueza para el fomento de la cultura y del turismo, pero estos no llegará si antes se pone fin a la pérdida de unos recursos mineros de gran valor". "El Gobierno de Asturias tiene que escuchar y consultar con todos los Ayuntamientos y con los dos sindicatos de clase, no solo con Ayuntamientos del Partido Socialista y con el sindicato cercano al PSOE”, aseguró.

El coordinador general de IU en Asturias ha reprochado "la falta de sensibilidad de los sucesivos gobiernos socialistas" y ha recordado que ya en 2015, con Javier Fernández al frente del ejecutivo asturiano, "Mieres realizó una propuesta para convertir el patrimonio industrial minero en uno de los ejes de la promoción turística, con la creación de un consorcio que implicase a las tres administraciones -central, autonómica y municipal- y a Hunosa, además de agentes sociales y económicos, siguiendo el modelo que funcionó en Euskadi para recuperar la ría de Bilbao". "Ocho años después, nada se ha hecho o, peor, se pretende realizar de espaldas a los municipios", señaló el político asturiano.

En esa misma línea, se mostró indignado, al igual que hiciera ya el Alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez: “la semana pasada, en una demostración de sectarismo a estos concejos y a uno de los sindicatos de clase, la responsable de Turismo ha decidido crear un grupo de trabajo en el que se decidirá el reparto de fondos públicos para esta área y nos encontramos con que los Ayuntamientos mineros son ninguneados al igual que uno de los dos sindicatos". "Cualquier plan de recuperación del patrimonio y de desarrollo del territorio tiene que contar con las administraciones locales, con todas, que son quienes mejor conocen sus propias necesidades y con ambos sindicatos”, finalizó.