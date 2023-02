IU no confluirá con Podemos en Langreo, donde llegaron a gobernar juntos: "Fueron ellos los que rompieron", matiza el coordinador local

Izquierda Unida (IU) y Podemos no confluirán en las próximas elecciones municipales en Langreo, donde llegaron a gobernar juntos -en el mandato 2015-2019-, y mantuvieron grupo municipal conjunto en la oposición durante el actual mandato -Unidas por Llangréu-. Así lo ha decidido esta mañana la asamblea de la coalición de izquierdas, reunida en la casa de cultura Escuelas Dorado de Sama. El coordinador local, David Álvarez, ha señalado que "fueron ellos los que rompieron" al no aceptar la propuesta de candidatura tras "negociar durante meses". Aún así, IU deja la puerta abierta para que la formación morada "recapacite" y acepte la lista para ir juntos.

Álvarez ha matizado que "IU apostó y sigue apostando por la confluencia". No solo a nivel local y regional, sino también "a nivel general, con Sumar". Es por eso que, según el coordinador de la coalición de izquierdas, "hemos tenido negociaciones con Podemos en Langreo desde septiembre de 2022". Es decir, casi medio año para intentar llegar a un acuerdo, porque "las negociaciones se alargaron innecesariamente por cuestiones de Podemos a nivel regional". Y parecía que lo habían conseguido: "Llegamos a un documento político de confluencia aparentemente consensuado, que incluía un código ético y una propuesta de lista".

Esa propuesta fue inicialmente aprobada por la comisión negociadora de Podemos, afirma Álvarez. "Para nuestra sorpresa -continuó el coordinador local de IU- nos soltaron que el círculo rechazaba ese documento y pedía otras exigencias". "La propuesta les parecía bien al principio, luego no", ha insistido David Álvarez. Ante esta situación, la coalición de izquierdas convocó la asamblea que ha tenido lugar esta mañana.

La respuesta es rotunda, pero la puerta sigue abierta a la confluencia. Eso sí, con una condición clara: "Tendrán que recapacitar y aceptar la candidatura que habíamos acordado inicialmente". De no ser así, IU concurrirá en solitario a los próximos comicios de mayo. Por el momento, ya han confeccionado una lista "ilusionante" con el firme objetivo de "recuperar la alcaldía de Langreo". El candidato es Roberto García, exsacerdote de Ciaño. Colgó los hábitos en el año 2013, ahora trabaja en Correos.

A pesar de que aún no han dado el portazo definitivo, todo indica que no habrá un acuerdo entre las dos formaciones. Algo que parece haber decepcionado al coordinador, que reconoce abiertamente que "tuvimos un gobierno municipal y compartimos un grupo de concejales en la oposición con un balance muy positivo". Pero zanja la conversación con una afirmación sin ambages: "No sobra nadie, pero tampoco hay nadie imprescindible".