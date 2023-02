Las demandas de las estaciones de esquí asturianas: más plantilla en Pajares, nuevos servicios en Fuentes para que los niños "no se meen"

Puente de Carnaval y las estaciones de esquí asturianas, Valgrande-Pajares, en Lena, y Fuentes de Invierno, en Aller, están a rebosar. El turismo ha llenado los establecimientos hoteleros hasta tal punto que en todo el concejo de Aller no hay una plaza libre y los empresarios están teniendo que enviar a sus clientes a alojarse en Oviedo, a una hora larga de Fuentes de Invierno. En Pajares se está viviendo una temporada histórica con el estreno de la nueva telecabina. Al esquiador habitual y al ocasional de estos días de minivacaciones se suman los alumnos de la Semana Blanca, que se cuentan por miles. No hay duda de que el esquí está viviendo en Asturias una época dorada. Sirva decir que es casi imposible encontrar unos esquís para alquilar. Esa es la imagen que se ve pero lo que hay detrás no es tan idílico, "queda mucho por mejorar".

Fuentes de Invierno va a cumplir 16 años desde su apertura y sigue con carencias que parecen mentira. Dígale a alguien que en Asturias existe una estación de esquí que no tiene electricidad. O cuéntele a su interlocutor que los niños de los cursillos se hacen pis encima porque no hay baños en la zona más concurrida de la estación. Así es imposible, no se puede apretar las piernas para contener las ganas e intentar a la vez hacer la cuña. Si en esa misma zona se encuentra a un empleado de la estación o a cualquier adulto caminar por la nieve alejándose de la muchedumbre no piense que va a meditar mirando a las montañas, va simplemente... a mear.

Empresarios, usuarios, monitores y hasta el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, lo han dicho por activa y por pasiva, no se puede seguir así. La consejera de Cultura, Deportes y Política Llingüística, Berta Piñán, aseguró está semana en la Junta General del Principado que la solución a la electrificación de Fuentes está más cerca que nunca.

"Pero eso es solo el primer paso". Lo dice Pedro Cortizo, secretario de la asociación de empresarios turísticos de Aller. Bromea: "Tenemos la mejor estación de España", eso sí, puntualiza: "Si calculamos los medios que tenemos y la inversión en relación al número de usuarios de Fuentes, seríamos la estación más rentable del país". Cortizo enumera todas las deficiencias que tiene la estación, unas que el público aprecia y sufre cada vez que sube a esquiar y otras que sufren los trabajadores. "Somos la única estación de España sin electricidad, sin cañones de nieve, sin hangares para guardar las máquinas, sin servicios en la zona media de la estación…" . Y todo eso "con épocas como la de Carnaval con el concejo de Aller a reventar de gente que ha venido de Portugal, de Galicia o de otras comunidades". "Si no fuese por la buena gestión de la estación, esto sería un desastre", asegura.

Guillermo Heras tiene un negocio de alquiler, "Teleski", en El Pino, cerca de Felechosa, en la subida a Fuentes de Invierno. Insiste en lo que apunta Pedro Cortizo pero añade más, el problema de los accesos. "Recordamos el grave accidente de los dos operarios fallecidos y todo sigue igual. Hay zonas en que no está ni pintada la raya de la carretera y los días de niebla no sabes ni por dónde vas", asegura. A Heras le da pena que el Principado, responsable de la estación, no ponga fin a todas estas carencias. El empresario cree que Fuentes de Invierno y todo el puerto de San Isidro "es un diamante en bruto" pero "los que hemos apostado con toda la ilusión del mundo por abrir negocios en esta España vaciada estamos hartos de que nada cambie en una zona en la que los deportes de invierno pueden generar muchísimo más trabajo y dar estabilidad y fijar población en la zona a través de la inversión privada", siempre que las condiciones sean las adecuadas. "Es que estamos en inferioridad de condiciones", subraya Cortizo. "Simplemente pedimos que terminen la estación, algo que llevamos 16 años esperando", remacha Heras.

En Pajares están de enhorabuena, aunque durante años también han sufrido carencias y desatención por parte de la administración. De cara al público parece que se ha acabado. La nueva telecabina ha cambiado por completo la estación lenense, la más antigua de la Cordillera Cantábrica. El remonte recorre la distancia entre las zonas baja y alta de la estación en apenas 5 minutos, cuando antes el telesilla invertía cuatro veces más. La telecabina se ha convertido en un reclamo en sí misma. No solo para los esquiadores. Este mismo viernes, tras cerrar los remontes y dar por concluida la jornada de esquí, la telecabina volvió a arrancar, en esta ocasión para subir a un grupo que iba a hacer una ruta nocturna con raquetas. Esta es una de las grandes atracciones de este año en la estación. El nuevo equipamiento ofrece la posibilidad de dar un paseo por la noche en la inmensidad de la Cordillera, un espectáculo con el cielo limpio y estrellado de estas últimas semanas.

Personal

Pero no todo son estrellas que ponerse en la solapa de la administración. Pese a que hay nieve no se han podido abrir todas las pistas. Se tardó semanas en abrir Fuente la Reina y El Vallón, lo mismo ocurrió con el telesquí de El Tubo, uno de los más demandados por los esquiadores expertos que suben a Pajares. No es por falta de nieve, es por falta de personal. La alta tasa de bajas laborales y la no sustitución del personal lastra el funcionamiento de la estación. Los trabajadores han hecho un esfuerzo enorme para que la telecabina entrase en funcionamiento incluso antes de que hubiese nieve. En Pajares hay 56 empleados y su normativa marca que debe ser la plantilla la que cubra las bajas de sus compañeros. En Fuentes si hay una baja laboral se contrata a otro trabajador. Pajares ha tenido 70 bajas laborales en cinco años, una media de 14 ausencias al año. Esos son los datos oficiales aunque fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la estación aseguran que las cifras son mucho más altas.

El Principado, responsable de la gestión de complejo invernal contrató en los últimos días a cinco trabajadores para suplir las ausencias pero Julio Antuña, representante del sindicato Comisiones Obreras en la estación lenense, asegura que "ese refuerzo resulta totalmente insuficiente para la apertura de la totalidad de los remontes y medios mecánicos, para los que resulta imprescindible una dotación de personal suficiente para operarlos en su totalidad".

Pajares tiene un plan director que contempla la modernización de la estación hasta convertirla en un gran centro de deporte y ocio que funcionará todos los días del año. El gran objetivo es la desestacionalización del turismo. Los esquiadores y los trabajadores aplauden las inversiones, están felices con la nueva telecabina, pero piden que se solucionen cuestiones de fondo, como la del personal, que impiden que la estación funcione a pleno rendimiento.