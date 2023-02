Podemos replica a IU y afirma que la confluencia en Langreo está viva todavía: "No nos levantamos de la mesa"

Nueva vuelta de tuerca en la negociación de Izquierda Unida (IU) y Podemos en Langreo para confluir y seguir acudiendo juntos a las próximas elecciones municipales. La responsable de la formación morada en el municipio, Rosa Prieto, asegura que "no nos hemos levantado de la mesa" y no dan por finalizadas las conversaciones con la coalición de izquierdas. Afirmación llamativa después de que, el sábado, IU celebrara una asamblea en la que decidieron no seguir adelante con el pacto entre las formaciones -con el que llegaron a gobernar de 2015 a 2019 y se mantuvieron este mandato en la oposición, con Unidas por Llangréu-.

Dos visiones sobre una misma situación. El coordinador de IU en Langreo, David Álvarez, aseguró que Podemos no ha aceptado la propuesta de candidatura que les han ofrecido. "Fueron ellos los que rompieron", apuntó. La única esperanza para que confluyan, añadió, será que "recapaciten" y acepten el documento que está sobre la mesa. Rosa Prieto, que deja claro que no quiere polémicas, afirma que "lo que hay son dos propuestas, tenemos que seguir dialogando. Es lo que siempre ocurre en cualquier negociación". Hace una matización esclarecedora: "Lo que pasa que tenemos que negociar mirándonos a los ojos y, para que esto ocurra, tenemos que estar todos a la misma altura". Es como han estado hasta ahora, señala. De hecho, en el actual grupo de la oposición hay el mismo número de concejales de Podemos que de Izquierda Unida. "Tenemos las manos abiertas, quedan cosas por perfilar", asegura. En cuanto a las declaraciones de la coalición de izquierdas, apunta que "no vamos a hacer valoraciones hasta que se decida en el círculo". Pero reconoce que supusieron "una sorpresa" para la formación en el concejo. El balance de Podemos, de los últimos ocho años en Langreo, es positivo. "Han sido ocho años de convivencia muy buenos, no hay motivo para no repetir. Queda mucho por debatir y nos sentaremos a dialogar", concreta. Y reitera que "en ningún momento hemos tenido una postura distinta, ni dimos marcha atrás, ni nos levantamos de la mesa". Izquierda Unida también ha valorado los ocho años de confluencia en positivo. "Tuvimos un gobierno municipal y compartimos un grupo de concejales en la oposición con un balance muy bueno", aseguró David Álvarez. Aunque dejó una sentencia rotunda: "No sobra nadie, pero tampoco hay nadie imprescindible".