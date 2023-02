Diego Canga critica el "escandaloso retraso" del soterramiento en Langreo

El candidato del PP a presidir el Principado, Diego Canga, mantuvo ayer un encuentro con representantes de la Plataforma en Defensa Soterramiento de Langreo en el que denunció el "escandaloso" retraso de los trabajos, que se iniciaron en 2009. Canga, que estuvo acompañado por María Antonia García, portavoz municipal del PP en Langreo, también y instó a revertir la sangría demográfica que sufre el concejo.

"De cada tres personas que se van de Asturias, dos son de las Cuencas. Hay que dar una oportunidad a la zona", apuntó Canga, para añadir que "el retraso del soterramiento de las vías es un escándalo. El ejemplo de los soterramientos de vías ferroviarias en otras zonas de Asturias, como en Oviedo, demuestran la necesidad de este tipo de obras que transforman los territorios. Este retraso, además, está aumentando los costes de una manera exponencial. Mientras siga la palabrería, no habrá soluciones".

David García, portavoz de la plataforma vecinal, resaltó que "ha sido una reunión cordial en la que ha quedado puesto de manifiesto que tanto el PP como nosotros coincidimos en la denuncia de que hay una falta de voluntad política para llevar a cabo el soterramiento". El representante vecinal también aludió a la reunión que el 14 de marzo mantuvieron responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), sindicatos y miembros de la plataforma por el soterramiento de Langreo. Tras el encuentro, los vecinos dijeron que la obra está parada, y Delegación del Gobierno y Principado aseguraron que los trabajos marchan según lo previsto.

Fondos

"Tenemos que seguir diciendo que la obra está paralizada. A una pregunta nuestra, el señor Fernández Corbalán, que es el responsable de Adif que manda en la zona Noroeste, dijo que hasta que no finalice la renovación integral de la línea Gijón-Laviana no se van a reiniciar las obras del soterramiento. Por lo tanto, no se puede mentir y seguir diciendo desde la Delegación de Gobierno y desde el PSOE que la obra está en marcha", señaló García. Y añadió: "Todo esto es lo que hemos trasladado a Diego Canga y él ha recogido todas las explicaciones que hemos puesto encima de la mesa. Hay una falta de voluntad política y hay que tener cuidado porque el dinero que hay que justificarlo".

El soterramiento de las vías de las vías de Feve en Langreo se retomó el pasado verano, tras casi cinco años de parón. Las primeras obras, centradas en la construcción del túnel, se iniciaron a finales de 2009 y concluyeron en septiembre de 2017. Desde entonces, los trabajos estaban paralizados, pendientes de la instalación de la vía, la catenaria y la señalización.

Las obras de urbanización de los terrenos liberados permitirán crear un paseo con mobiliario urbano y zonas de ocio, con juegos infantiles y aparatos de gerontogimnasia, además de un carril bici.

