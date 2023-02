Los hosteleros celebran la afluencia de esquiadores durante Carnaval y llaman a "completar las inversiones pendientes" en las estaciones

Cuatro días de lleno absoluto. De aparcamientos llenos. De alojamientos hasta la bandera. De pistas cubiertas de nieve, sol en el cielo y esquiadores en las pistas. El puente de Carnaval ha sido en Asturias "el mejor de la historia" para las dos estaciones, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, con casi 20.000 esquiadores. Un balance que ha dejado también un magnífico sabor de boca en el sector que vive de la actividad invernal, que celebra hoy los buenos datos acumulados, aunque eso sí, sin olvidarse nunca de las demandas que tienen sobre la mesa, como le necesidad de "completar las inversiones" en Fuentes y Pajares.

En el caso de Fuentes de Invierno, el presidente de la asociación turística "Aller Experiencias" señala que "efectivamente, este Carnaval se puede definir como el mejor de la historia, un llenazo total de todos los negocios vinculados al turismo". Además destaca baldés que "ha habido un lleno total, tanto durante los fines de semana y festivos, como durante la temporada baja, un dato que ha venido a consolidar la tendencia de que cada vez son más usuarios los que acuden en temporada baja, en formato de escapadas de 2 o 3 pernoctas".

El también director de la Escuela de Esquí de Fuentes de Invierno apunta que "el concejo de Aller cuenta con un tejido turístico muy consolidado, siendo una de sus fortalezas, pues dispone de 674 plazas distribuidas en 74 alojamientos, que durante las pasadas semana se completaron con gran facilidad", y agrega que "el ritmo de reservas para las próximas semana se mantiene constante, y ante la previsión de nevadas para finales de ésta semana, confiamos se puedan mantener los altos porcentajes de ocupación hasta el fin de la temporada". Durante estos días, "se han venido repitiendo jornadas de máxima ocupación en la estación, unas cifras de más de 2.000 usuarios al día".

Sin embargo, Valdés también ve una parte negativa, ya que "la masiva afluencia de estas semanas poner de manifiesto la urgente necesidad de terminar las actuaciones que, desde la inauguración de la estación en el 2007, no se llegaron a finalizar: hangares y talleres para las pisapistas (actualmente duermen a la intemperie), aseos y zona de servicios en la zona media de la estación (donde se aglutina la mayor parte de los usuarios, pues es la zona de debutantes) y nieve artificial (única estación de la península sin cañones)".

El portavoz de "Aller Experiencias" añade que "a estas actuaciones que quedaron pendientes desde su inauguración, se suman las derivadas del consolidado aumento de usuarios, siendo claramente necesario redimensionar todos los servicios, pues difícilmente pueden atender adecuadamente al volumen actual de usuarios".

En el valle de Lena, el balance también ha sido más que notable. La portavoz de la asociación "Asturcentral", Elena Núñez, señalaba que "los alojamientos han estado completos, hemos vivido cinco días de lleno absoluto en la mayoría de alojamientos". De hecho, en su caso, con todo completo, enviaba clientes que le pedían cama a otros alojamientos de la zona, y también estaban llenos. "Es innegable que la nieve tiene un tirón absolutamente especial, y que aunque intentamos desestacionalizar todo lo posible, veremos ahora con la telecabina, la realidad es que cuando hay nieve hay gente siempre". En su alojamiento, tiene ya los fines de semana completos hasta el 10 de marzo, sin ir más lejos.

También la asociación de empresarios de Valgrande-Pajares hace buen balance del puente. "No puede se rmás positivo: mucha gente, muchas reservas y mucho trabajo", explica Pablo Vallinas, director de la escuela de esquí de Pajares y miembro del colectivo. "Hemos visto muy buenas sensaciones entre los usuarios, incluso con gente que era la primera vez que subía en la telecabina. Mejor, imposible", explicaba Vallinas, que ratifica que el de este 2023, "es el mejor puente de la historia".

Y es que la nueva telecabina de Pajares está siendo un éxito y a juicio del empresario lenense "se notan muchísimos las inversiones, y se va viendo que fue un acierto y que es un tractor de la economía local". Por ello, también lanza un mensaje para que nadie se olvide de que hay una segunda fase pendiente y que ahora cobra más sentido que nunca: "después de tantos días de funcionamiento de la telecabina, en el que se ve la rentabilidad de la inversión, no tiene ningún sentido acabar esa segunda fase, que es en la que precisamente vienen los elementos de desestacionalizacion". "Hasta ahora se ha visto mucha gente, incluso personas que no esquían y que solo van a hacer rutas de raquetas o dar un paseo y tomar un café en la cafetería de arriba, y esto indica que la segunda fase del plan para Pajares, con los elementos desestacionalizadores, tiene total sentido y no tendría ningún sentido no hacerla".