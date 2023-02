Así fue el rescate del héroe minero de Turón en el accidente de la Vasco: "El ingeniero nos dijo que entráramos a la galería, que los de dentro estaban cayendo"

Sintieron un "bufido tremendo", como si la mina rompiera. Todo estaba lleno de polvo, empezaron a sentirse mareados. Luego, todo se volvió negro.

Dos de los mineros que sobrevivieron al accidente del pozo Emilio del Valle en Santa Lucía de Gordón (León), José Manuel Díez y Óscar Gutiérrez, relataron ayer en el juzgado los minutos que siguieron al escape de grisú que terminó con la vida de seis trabajadores -uno de ellos José Luis Arias, de Lena- en octubre de 2013. El turonés Juan Manuel Menéndez, que había entrado en el taller para intentar salvar a sus compañeros, resultó herido de gravedad. Las testificales de ayer, dentro de un largo proceso que empezó a principios de mes y terminará el 30 de marzo, fueron las más duras hasta el momento. El interrogatorio de abogados de la defensa fue tan agresivo que la jueza les advirtió en varias ocasiones: "Son testigos, no son acusados ni expertos".

El juicio por el accidente del pozo Emilio del Valle comenzó con las declaraciones de los 16 acusados, entre los que se encuentra la cúpula de la Hullera Vasco Leonesa (empresa responsable de la explotación). Esta semana, el proceso ha llegado a las testificales. En la jornada del lunes, Juan Manuel Menéndez compareció en la sala visiblemente afectado por el accidente. Sufre graves secuelas que incluyen problemas de memoria: "No me acuerdo de nada, el grisú no perdona", afirmó a preguntas del Ministerio Fiscal.

El accidente de la Vasco, según los testimonios ofrecidos ayer por los extrabajadores, fue un auténtico infierno. Díez Coque, ayudante de minero, estaba trabajando en una rampla de la novena planta cuando escuchó "un petardeo muy muy fuerte". Al telefonillo, demandaban la presencia de gente en la séptima porque había un accidente grave. Bajó hasta la transversal, junto a otro compañero, y encontraron una situación terrible: "Habían sacado ya a un fallecido". Luego sacaron al "vigilante Pérez", y estuvieron un rato intentando reanimarle. "Aquello era un caos de gente y de carreras", afirmó.

El autorrescatador de Díez Coque no funcionaba. Según la versión ofrecida ayer por los mineros, había tanto metano y polvo en el aire que era imposible que los equipos de salvamento respondieran. El ayudante de minero salió al pozo y, con aire limpio, cogió otro autorrescatador: "Sacamos a Juanma (el turonés Juan Manuel Menéndez) e intentamos reanimarlo durante bastantes minutos". Los mineros sentían los efectos del grisú, Díez Coque aseguró que empezaron a vomitar y a él le picaba mucho el pecho. El aire del autorrescatador quemaba. "Por fin, Juanma volvió a respirar".

El testimonio de Díez Coque fue relativamente pausado y atendió a todas las preguntas del Ministerio Fiscal y abogados de acusación y defensa. Estos últimos, con una actitud más agresiva que en jornadas previas, fueron reprendidos en varias ocasiones por la jueza. Más afectado fue el relato de Óscar Gutiérrez, entibador de la Vasco. Visiblemente conmocionado por los hechos, afirmó que le avisaron de acudir a la séptima "porque había reventado gas". Tardó en llegar, junto a un compañero no identificado, unos quince minutos.

"No podía respirar"

"Había unas ocho personas en la transversal, tirados en el suelo. Entre heridos y muertos", afirmó. "El plantilla (en referencia al vigilante Carlos Conejo, acusado) nos pidió que nos pusiéramos el autorrescatador y entráramos en la galería" porque "los que estaban acudiendo al rescate estaban ya cayendo". Obedeció y consiguió sacar a Roberto Crespo, uno de los heridos. "Tuvimos que parar antes de llegar al final, porque no me daba para seguir respirando. Pero me quité el guante y vi que tenía pulso, y seguimos para sacarlo". Un esfuerzo heroico: "Si doy cuatro pasos más, me caigo".

Ese día no fue al médico, pero se sentía mal. Terminó por pedir ayuda porque "aquello no se pasaba, intenté superarlo pero no pude". Visiblemente nervioso, aseguró que siguió trabajando en la mina. "Nos decían (a él y a otro compañero también afectado) que fuéramos por ahí y que no hiciéramos nada, pero que no se nos viera". Finalmente, le declararon incapaz para el trabajo en el tajo. "Aquel día la mina murió para mí, me quitó lo que yo más quería".