"Vivir de la música es complicado en todos los sitios"

Como tantos otros, Isaac Mangas (Mieres, 1977) emigró a Madrid en 2010 en busca de nuevos retos tanto profesionales como personales. Este músico asturiano que formó parte de bandas como "Jysus" o "Gamónides", apostó por un proyecto en solitario. "Arde", nombre con el que también ha bautizado su primer trabajo, llega a Mieres el sábado 25 (Casa de Cultura, 20.00 horas; entradas a 8 euros anticipada, 12 en taquilla) para acercar su música a quienes le vieron crecer.

-Vuelve a Mieres con su proyecto "Arde". ¿Hay ganas?

-Hay muchas ganas, pero sobre todo responsabilidad. He tocado en muchos sitios, pero regresar al pueblo, a casa, me da esta sensación de responsabilidad y de que las cosas salgan bien.

-¿Qué supone para usted este retorno?

-Es volver a reencontrarte con amigos, presentar el proyecto y, como te digo, estoy más nervioso que en otras ocasiones. Al final el "feedback" va a ser más directo, y tengo ganas de ver qué pasa y cómo sale todo.

-Cuénteme como nace "Arde".

-Pues yo había dejado una banda llamada "Jysus" y había colgado un poco los guantes. Empecé a hacer canciones y grabar canciones para guardar en un cajón. Sin tener un proyecto, ni nombre, ni ganas de sacarlo adelante. Estuve como tres años en ese proceso: un mes grababa una, pasaban seis meses y no hacía nada, me inspiraba y grababa alguna más... Cuando tuve una cuantas canciones se las enseñé a colegas, que me dijeron que tenía que sacar el disco, y me convencieron un poco para hacerlo. Y tiré para adelante.

-¿Es su proyecto más personal?

-Sí. El problema de arrancar solo es que no te pones límites. Estuvo durante cinco años en el proceso, componiendo y para grabar. Es sin duda, mi proyecto más personal, también con ayuda de Íñigo Bregel. No contar con nadie tiene que puedas hacerlo todo de una manera muy personal, donde cortas y pegas donde quieres.

-¿Cómo definiría su estilo?

-Un disco de pop. Al final tampoco hay canciones que nos lleven a un estilo de rock. Y con una psicodelia por encima, que es con lo que me gusta a mí decorarlo todo. Podríamos decir que pop psicodélico.

-¿De qué se va a poder disfrutar en Mieres?

-Va a disfrutar de un show de grandes músicos y de canciones muy elaboradoras. De un proyecto hecho con mucho amor, y más aún llevarlo para tocar enfrente de mis paisanos, en un escenario donde vi tocar a mucha gente. Somos siete músicos, entre ellos hay piano, metales, sintetizador.... No solo vienen conmigo musicazos, sino que además son mis mejores amigos. Van a disfrutar del disco interpretado con mucha energía sobre el escenario.

-¿Se plantea volver a Asturias?

-Si, siempre está ahí la posibilidad. La tierra tira y Madrid, a veces, cansa.

-¿Cuál es la salud de la música asturiana?

-Vivir de la música es muy complicado en todos los sitios. En la parte un poco más regionalista, que podrían ser Lorena Álvarez, Rodrigo Cuevas o "Pablo und Destruktion", les está yendo bastante bien y tienen bastante repercusión. "Pelazo", en otro tipo de estilo, también lo están haciendo muy bien. Pero al final la salud de la música es jodida en todos sitios. No es fácil ser joven y lograr estar en el candelero. Lo que nos ha faltado siempre en Asturias fue un poco de la vergüenza de estar machacando en las redes sociales, y sentirnos fuera de lo que es el centro del meollo como son Madrid o Barcelona. Animo a todo el mundo a que empuje, a que tire por lo suyo, a que se mueva y se hagan cosas juntas.

-¿Cómo ve el nivel cultural de Mieres en la actualidad?

-Lo que se está haciendo en Mieres es una maravilla. Se están llevando a mucha gente y está empujando a la música asturiana. Los conciertos que se están ofreciendo, los grupos que están saliendo. Me da mucha envidia de cuando yo vivía ahí.