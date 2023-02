Fulgencio Argüelles: "Hay grandes novelas que no se han publicado por falta de apoyo"

Fulgencio Argüelles ha regresado a Peñafonte, la aldea minera de la montaña asturiana por la que pasea buena parte de su obra literaria desde "Letanías de lluvia", su primera novela. Si en 1993 el pueblo cimentado por la imaginación del escritor mierense surgía como contenedor de vidas marcadas por la dictadura de Primo de Ribera, ahora muchos de aquellos personajes enfrentan una dura posguerra, con los maquis ya asumiendo la inevitable huida al exilio. En "Noches de luna rota", Argüelles apela a la conversación para estructurar una historia de amores, desengaños y heridas sin cerrar. El propio autor analizó su trabajo ayer en la Casa de Cultura de Mieres rodeado de seguidores y amigos.

"La novela no tiene narrador y avanza a través de conversaciones. En cada capítulo, dos de los personajes dialogan dando forma a la trama", explica Argüelles, que revisita Peñafonte tras dedicarle unos tres años al libro: "Acabé de escribirlo durante elconfinamiento y luego me he dado cuanta que se trata de una historia repleta de confinamientos. Estamos ante un país confinado por la dictadura, un pueblo confinado en el monte y una familias confinadas en sus propias vivencias".

Con "Noches de luna rota" el escritor mierense asentado en Cenera se sumerge en la España de la dura represión franquista. Argüelles prefiere evitar ajados planteamientos: "Me da rabia que se idealice a ciertos personas y circunstancias, pero al tiempo es incomprensible que se nieguen hechos totalmente contrastados, como el propio golpe de estado militar o la represión". Y es que cuarenta años de dictadura difuminaron los recuerdos. "Tras la segunda guerra mundial se comenzó a contar lo sucedido casi de inmediato, pero en España se estuvo mucho tiempo sin escribir de lo que había sucedido en realidad".

Fulgencio Argüelles inicio su trayectoria literaria hace ahora 30 años, con la ya citada "Letanías de lluvia" (Alfaguara), con la que ganó el premio Azorín. "Noches de luna rota" es su octava novela y está editada por Acantilado, firma con la que lleva un tiempo trabajando tras haber colaborado con firmas más pequeñas: "Cuando me vine a vivir a Asturias me advirtieron que era un suicidio literario". Su largo camino le permite tener una opinión formada sobre aquella observación: "Es esencial tener detrás una editorial potente. Muchas grandes novelas no se han publicado o han quedado olvidas por no contar con el apoyo necesario".