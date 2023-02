El PSOE de Langreo replica a Diego Canga que "la obra del soterramiento no está parada y va según lo previsto"

"La obra del soterramiento va según lo previsto". Es la réplica del PSOE de Langreo a las manifestaciones del candidato del PP a presidir el Principado, Diego Canga. Los socialistas reaccionaron así después de que el aspirante popular denunciara el "escandaloso retraso" de la obra. "Poco o nada aportan a Langreo", señalaron desde la formación local, "las manifestaciones del nominado a dedo candidato".

"El soterramiento de las vías de la antigua Feve y la reforma integral de la línea Laviana-Gijón siguen avanzando conforme a lo previsto, aunque él no se quiera enterar", reiteraron. Y sobre las piscina de Pénjamo, han matizado, "ya hay una hoja de ruta en la que están trabajando tanto el Principado como el Ayuntamiento (ambos gobernados por el PSOE)".

Fondos mineros

Los socialistas apelan directamente a Canga sobre los fondos mineros: "¿Dónde estaba cuando su querido gobierno del PP paró las inversiones de fondos para el soterramiento?". "Solo tiene eslóganes y manos vacías para ofrecer a los langreanos y langreanas", han añadido. Dicen que sus "posiciones" atienden a "las compañías que frecuenta": "Si preguntara en las instituciones, seguramente estaría más informado; pero prefiere seguir en la pinza de su PP, Izquierda Unida y Podemos. Prefiere ignorar el carácter cada vez más partidista de la Plataforma por el Soterramiento y compartir sus pronunciamientos".

En estas rotundas declaraciones, también le recordaron que "las obras del soterramiento no están paradas y se desarrollan según el calendario previsto". Concluyen con una advertencia: "Convendría que quien desea influir en la opinión pública no mezcle el soterramiento con la renovación de la vía férrea de la línea Laviana-Gijón. Son contratos distintos y cada uno tiene su propio ritmo y sus plazos, hay quien no lo entiende o intenta deliberadamente confundir".