El ataque con un martillo a una mujer en el paseo fluvial en Langreo: "No la mató de milagro", dice la familia

"No la mató de milagro". Son las palabras de Gema García. Es la tía de la joven que, el pasado martes, fue agredida por un desconocido en el paseo fluvial del Nalón con un martillo. La golpeó en el hombro y en la cabeza, muy cerca de la sien. Ella está ya en casa, recuperándose, con el golpe dolorido y el alma rota. "Lo peor son las secuelas psicológicas", afirmó su tía.

Gema García fue una de las asistentes, a última hora de la tarde de ayer, a una concentración de apoyo a la víctima. "Seguro que se conmoverá mucho, voy a hacerle llegar todo el cariño que me están dando nuestros vecinos", apuntó Gema García, residente en Ciaño. Se concentraron cerca de un centenar de personas, que habían sido convocadas por movimientos sociales de las Cuencas.

"Puede pasarle a cualquiera", apuntaron asistentes. De hecho, según la opinión de García, fue un ataque "totalmente al azar". La joven víctima, de poco más de 20 años, no acostumbra a hacer ese recorrido: "Ella es más de gimnasio. Pero tuvo una lesión y le recomendaron que saliera mejor a correr, que le vendría bien". Así que el martes fue a correr, con la tranquilidad del que "no tiene que tener miedo a nadie", y fue atacada "de forma totalmente sorpresiva y sin que hubiera interacción de ningún tipo".

Ella cayó hacia adelante con el primer golpe, en el hombro. Fue entonces cuando pudo ver la cara de su agresor: "Podría reconocerlo si lo viera". Ha explicado que se trata de un hombre de "tez muy morena", que en ese momento "vestía de negro por completo". Según Gema García, "mi sobrina no le conocía de nada, no lo había visto nunca antes".

Aplausos

Los aplausos para apoyar a la joven retumbaron en una plaza ya a oscuras. "Estoy enfadada por tener que seguir viniendo a manifestaciones por agresiones de hombres a mujeres", destacó Magali Fernández. Si bien el ataque parece fortuito, apuntó esta vecina de Lada, "nosotras estamos más expuestas, esto no puede seguir siendo así. No vamos a salir con miedo". "Tengo madre, tengo hijas, tengo sobrinas... que no les toquen un pelo porque estoy enfadada y algo cansada. Que no les toquen ni un pelo", apuntó rotunda.

"No queremos que exista la violencia. Ni contra mujeres ni contra hombres, es que la palabra violencia tendría que dejar de existir", apuntó la tía de la joven agredida. Casi no se le escuchaba, le comían la voz los aplausos en los que estallaron los asistentes. Todos le trasladaron el ánimo para la chica: "Físicamente está dolorida, pero bien. Ahora tiene miedo, es normal". Su familia la animará ahora a que siga caminando hacia delante y, espera su familia, "algún día dejará de mirar atrás por si la persiguen".