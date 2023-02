Miedo en Langreo al "hombre del martillo": usuarios del paseo fluvial cambian su ruta tras el brutal ataque a una joven

María Jesús Vázquez sale todos los días a caminar por el paseo fluvial del Nalón. Pero ya no va hasta El Entrego: "En Ciañu doy la vuelta", asegura. Es una de las vecinas que ha variado su ruta después de que un hombre -aún sin identificar- golpeara en la cabeza a una joven con un martillo. Ocurrió en la tarde del martes. "A veces ves que pasan cosas así por la tele, pero no esperas que suceda al lado de casa".

Lo dice María Jesús, llegando casi a lo que es ahora el final de su recorrido (en el puente de Sama). El otro día, aprovechó que unos conocidos estaban en el paseo para caminar cerca de ellos. "Así te sientes más protegida, porque la verdad es que saber que ese hombre está haciendo eso no da seguridad ninguna".

Eso venía comentando Charo Celorio a su marido, Álvaro Valdés "Varito", en su paseo diario. "Como siempre vamos los dos juntos, yo me siento mejor. Pero sí da qué pensar lo que le pasó a esa pobre moza, porque no sabes dónde puedes encontrarte con un problema de ese calibre", apunta ella. Él considera que las mujeres se sienten más desprotegidas: "Hagan lo que hagan, cambien la ley que cambien, siempre están más en peligro. Todo lo que hagan por proteger a las mujeres es poco", afirma.

Conchi Barros, de paseo con su perro "Niki", no cree que el ataque fuera machista: "Yo creo que fue al azar". Es por eso que considera que hay el mismo riesgo para las mujeres que para los hombres. Ella suele caminar en el entorno de su casa de Langreo. "No me he sentido asustada. Al menos, no por el momento", apunta.

La investigación

La inquietud entre los vecinos, muy especialmente entre las mujeres, es palpable. Mientras tanto, la Policía Nacional sigue adelante con la investigación. Han trascendido pocos datos sobre la descripción del agresor. Aunque, poco después de los hechos, la víctima aseguró que se trataba de un hombre "moreno y vestido de negro". La golpeó con saña con un martillo en la cabeza, causándole una herida abierta por la que tuvo que ser trasladada al Hospital Valle del Nalón, en Riaño. Los policías encargados del caso están ahora centrados en la identificación del individuo.