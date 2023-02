El relato de la joven de Ciaño atacada con un martillo en el paseo fluvial: "No sentí el golpe; vi la sangre y al chaval echar a correr"

María García es de Ciaño, en Langreo, y estudia audiometría protésica en Oviedo, pero el martes era Carnaval y no tenía clase. Decidió salir a correr por el paseo fluvial del Nalón. Se calzó las zapatillas y puso música en sus auriculares. Como cualquier veinteañera, el reggaetón marcaba sus zancadas.

Eran algo más de las dos y media de la tarde y al subir el puente que enlaza Ciaño con El Entrego, María iba caminando dándose un pequeño descanso. "Sentí dos golpes en los hombros", recuerda. "No sé si me dijo algo porque yo iba con la música". El tercer golpe fue en la cabeza. "No lo sentí, pero se me ‘formigó’ todo el cuerpo y vi mucha sangre", narra la víctima de una inexplicable agresión en el paseo fluvial del Nalón. María se dio la vuelta "y vi a un chaval joven y un martillo en el suelo". Era un martillo normal, "como el que todos tenemos en casa". "Él cogió el martillo y echó a correr hacía Ciaño". "No lo conocía de nada, no le había visto en mi vida", asegura la chica.

Su primera reacción fue llamar a emergencias. Marcó el 112 en su teléfono móvil y explicó lo que acababa de ocurrir. Todo esto mientras corría ensangrentada en dirección a El Entrego, en sentido contrario a su agresor. "Encontré a una mujer y en ese momento me llamaron desde la Policía, me pidieron que le pasase el teléfono a esa mujer y le indicaron que me llevase al centro de salud más cercano". Fueron al ambulatorio de El Entrego y de ahí la derivaron al hospital Valle del Nalón.

"En los hombros me debió dar con la mano o con el mango del martillo porque tengo moratones pero no herida", intuye María. En la cabeza el golpe sí fue importante, tanto que le tuvieron que poner nueve grapas, "en la zona del parietal".

María "no entendía nada" de lo que había ocurrido, y ayer, tres días después confesaba que "sigo sin entenderlo". No sabe por qué fue objeto de una agresión de un desconocido, sin ningún motivo y a plena luz del día.

Heridas

Ahora se recupera en casa de sus heridas. Las físicas van curando poco a poco pero el susto... "De la herida de la cabeza estoy bien, pero anímicamente estoy muy fastidiada", reconoce. Y tiene muy claro una cosa: "Pasará mucho tiempo hasta que vuelva a salir a correr sola". Por el momento se ha refugiado en su casa, al calor de familiares y amigos que la arropan e intentan que pase el trago lo mejor posible.

Ella le da vueltas en su cabeza. "Es todo muy surrealista", dice. Pero no solo piensa en lo que le pasó sino, lo que es peor, en lo que le podía haber pasado. "Al final tuve suerte", reflexiona. Ahí entran las preguntas de qué hubiese ocurrido si el golpe de la cabeza hubiese sido más fuerte, si hubiese sido en otra zona, si el agresor no se hubiese conformado con eso y se hubiese ensañado con la joven. Todo son preguntas que en este momento no tienen respuesta pero que hacen mella en la víctima. María está asustada, lógico, no entiende a qué vino esa agresión.

Nadie lo entiende, nadie sabe lo que ocurrió. En un principio parece que no hay testigos. Fuentes policiales confirmaron ayer que la investigación sigue abierta.

Los vecinos de la comarca del Nalón han mostrado su apoyo a María. El pasado jueves, un centenar de personas se concentraron en Langreo para mostrar su repulsa a la agresión y su solidaridad con la víctima. María no acudió, prefiere que no se le ponga cara, tiene miedo; eso sí, tanto ella como su familia agradecen estos signos de cariño de los vecinos del concejo.