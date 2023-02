Esquiadores a 120 km/h por Pajares: los accidentes se incrementan en la estación lenense por el exceso de velocidad

La llegada de la nueva telecabina a Valgrande-Pajares ha supuesto un "boom" para el complejo. El nuevo remonte ha hecho que cada jornada de esquí el número de usuarios se haya venido duplicando e incluso triplicando respecto a años anteriores. Eso sí, también ha tenido una cara "B": se ha incrementado el número de accidentes, especialmente vinculados al exceso de velocidad de algunos aficionados en las pistas. Por ello, desde la dirección de la estación se ha hecho un llamamiento a la calma y a la prudencia. "Venir a la estación es venir a realizar una actividad de ocio, no de competición, y cualquier día, por ese ansia de querer ir más y más rápido, se puede producir una desgracia", apunta el director del complejo, Javier Martínez Iglesias. En una temporada normal, se registran unos dos accidentes graves al año. En lo que va de esta, poco más de un mes, ya se han registrado, por lo que la tendencia sería triplicarlos.

El incremento del número de accidentes tiene, según los responsables de Pajares, varios factores. El primero es el exceso de velocidad. En las pistas de la estación lenense, señalan, un esquiador experimentado puede alcanzar velocidades de más de 120 kilómetros por hora en el descenso. Esto se une a la fatiga acumulada ya que, tal y como explican desde el complejo, la nueva telecabina "permite que si antes se esquiaban 20 kilómetros en una jornada, ahora se puedan esquiar 60 kilómetros. Eso, en las piernas y en los reflejos, se nota". Señalan que la mayoría de accidentes se producen al final de las jornadas de esquí, cuando los aficionados "están más cansados, tienen peores reflejos y aun así bajan a altas velocidades". Dejan claro que no son todos, pero que un solo accidente podría provocar una desgracia.

Javier Martínez, director del complejo, pone un ejemplo: "El año pasado hubo un accidente mortal en San Isidro por esta causa al chocar dos personas adultas. Ahora, en Pajares, tenemos muchos niños que nos han elegido para empezar a esquiar y aprender con los programas de Semana Blanca. Si un esquiador choca accidentalmente con un grupo de ellos a una velocidad elevada puede haber consecuencias fatales".

Pero ¿hay una velocidad límite en las pistas? ¿Quién puede controlar esto?. La respuesta a la primera pregunta es que no. No existe una normativa que fije unos kilómetros por hora que no se puedan superar. Y a la segunda, pregunta, la respuesta es que son los "pisters", las personas encargas de vigilar las pistas, las que pueden avisar a un esquiador para que baje la velocidad si va a un ritmo excesivo, pero no más allá de eso. Por eso Martínez hace hincapié y un llamamiento al civismo de la gente. "Es importante que tomen conciencia de que puede haber consecuencias graves", apunta. Además de los pisteros, también la Guardia Civil vigila el comportamiento en las pistas y fuera de ellas. De hecho, Martínez quiso tener un agradecimiento especial tanto a los miembros del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de la Benemérita, como al destacamento de Tráfico, que también colabora a la hora de regular la circulación y los accesos al complejo invernal.

"Sabemos que hay aplicaciones que miden la velocidad a la que bajas o los kilómetros que esquías en una jornada, pero hay que ser conscientes de que esquiar en una estación es ir a realizar una actividad de ocio, y no una competición en la que poder ponerse en peligro uno mismo o a los demás", zanjó el director de Valgrande-Pajares.