Fernando Hernández, candidato del PP a la Alcaldía de Mieres: "Hay que fijar población y salir a buscar empresas"

Fernando Hernández (Oviedo, 1975) repetirá como cabeza de lista del PP en Mieres en las próximas elecciones municipales. Vive en Mieres desde los tres años tiene las titulaciones de ingeniero técnico de Minas, ingeniero geólogo y graduado en Minas y Energía, además de varios máster de gestión empresarial y dirección de empresas. Casado y con un hijo de 8 años, su principal motivación para seguir en política municipal y dejarle un Mieres mejor, explica. Actualmente trabaja como director regional de la zona norte en una multinacional dedicada al mantenimiento.

-Repite candidatura. ¿Le costó dar el paso?

-Fue difícil tomar la decisión. Para los que no vivimos de esto y no estamos jubilados, como en el caso de los otros dos candidatos, dedicarle tiempo a la política es restarlo de tu familia, porque tienes tu trabajo y de algún lado tienes que sacar el tiempo. No fue fácil.

-¿Qué fue entonces lo que le llevó a dar ese paso?

-La verdad es que ha quedado un trabajo algo incompleto. Hemos presentado más de 130 mociones en estos cuatro años y el 90 por ciento han sido ideas para mejorar el municipio. Y estamos orgullosos porque, aunque hayan votado mociones nuestras en contra, luego las han llevado a cabo. Así te sientes útil para la sociedad mierense. Debemos de estar para sumar y para aportar ideas. Y eso es lo que te empuja a seguir adelante para poder ayudar a Mieres y que no siga decayendo.

-Será su segundo ciclo en el Ayuntamiento. ¿Cómo valora el primero?

-Es difícil hacer una valoración porque tuvimos la crisis del coronavirus en mitad del mandato. Pero es aplicable a todos los concejales de todos los partidos y de todos los colores. Estábamos perdidos, se suspendió la normalidad y la rutina. Todavía estamos pagando consecuencias de lo que pasó en 2020. Yo entré en política en las elecciones de 2019 y 7 meses después estábamos encerrados por una pandemia. Nos ha tocado la legislatura más complicada en la historia reciente de España. Y a nivel de partido nos ha tocado una época convulsa a nivel nacional en el PP, con una moción de censura que influyó en aquellas elecciones. Pero ahora estamos volviendo a los cauces normales.

-¿Cuál es el objetivo del PP para los próximos comicios?

-El objetivo sería ganar. Hay que salir a ganar. Hay que darle un vuelco a la misma política que se lleva desarrollando los últimos 40 años: primero con el PSOE y luego con IU. Pienso que si siempre seguimos haciendo lo mismo, vamos a acabar en el mismo sitio. Y mi mentalidad es girar la política en el Ayuntamiento para plantear un nuevo modelo de gestión en el concejo. Nosotros no somos oposición, somos una alternativa.

-¿Ve realista esa victoria?.

-Lo cierto es que en las Cuencas hay una tendencia clara de votantes de izquierdas. Ojalá la gente se dé cuenta de que hay alternativas posibles. Y el ejemplo sería Andalucía.

-¿Cuál sería entonces un resultado aceptable para el PP?

-Duplicar el grupo municipal que tenemos ahora, es decir, llegar a cuatro concejales, sería un resultado aceptable. Pero no renunciamos a nada, somos ambiciosos y todo lo que venga será bienvenido.

-¿Habrá renovación en su lista?

-Va a ser una candidatura continuista. Habrá caras nuevas, pero en las elecciones de 2019 llevábamos un equipo muy potente, con gente muy preparada y que puede aportar para que mejore el concejo.

-Ya sabe los rivales a los que se enfrenta en las elecciones. ¿Qué me dice de ellos?

-A Aníbal lo conocemos todos y sabemos cómo es. Me sorprendió que se vaya a presentar a estas elecciones, porque en 2019 ya había dicho que eran las últimas. Eso sí, también me sorprendería que dejara el cargo a mitad de legislatura si sale elegido, porque sería una evidencia que solo habría puesto la cara para ganar las elecciones. Como todo el mundo sabe, el peso del Ayuntamiento lo lleva el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez. Eso sí, destaco de Aníbal tanto su capacidad política como su calidad humana, que es excepcional. Y del candidato del PSOE, pues poco puede decir, porque no lo conozco. He intentado ir a saludarlo un par de veces y, bueno, digamos que no se ha dado la ocasión. Mi puerta siempre estará abierta para conocernos y hablar de Mieres y del futuro. Espero que en algún momento se dé esa situación.

-¿Cómo está ahora Mieres?

-La palabra es abandonado. A Mieres le falta luz. El ayuntamiento ha desdejado el concejo, se ha puesto una marcha continuista y se han olvidado de los objetivos. Hay que fijar un objetivo. Y Mieres no tiene ninguna meta. El gobierno local tuvo un objetivo: reducir la deuda. Y cuando se acabó ese objetivo, ya no hubo más. Se dan bandazos: se peatonaliza el centro en contra de muchos y se habla de empleo público cuando lo que hay que hacer es traer empresas que creen puestos de trabajo. No hay tampoco una política de comercio para los negocios locales, solo vemos cerrar negocios. Esa desidia define cómo está Mieres.

-¿Habla de un Mieres sin alma?

-Yo creo que los mierenses sí que tienen alma, que quieren que las cosas cambien y mejoren. Pero falta ese impulso del Ayuntamiento. Necesitamos objetivos. Mire, Mieres fue cabecera de todas las comarcas mineras y, en los últimos 20 años, Langreo nos ha pasado por la derecha en todo. Se ha convertido en un polo de informática, un "hub" de nuevas tecnologías y el Gobierno del Principado les ha apoyado con inversiones. Aquí solo hacemos una cosa, perder población. Cuando el Alcalde habla del objetivo 2030, yo pienso que el objetivo es no bajar de los 30.000 habitantes tal y como están haciendo las cosas. Insisto mucho en lo mismo, pero hay que marcarse objetivos e ir a por ellos. Poniendo uno extremo, imagínese que queremos ser una ciudad amigable con los perros y los gatos: pues habrá que poner los medios y los recursos para cumplir esa meta.

-¿Hacia dónde debe de caminar el futuro del concejo?

-Debemos fijar el objetivo hacia donde queremos llegar, pero lo básico es fijar población, buscar oportunidades de creación de empleo y luego darle una oferta cultural y deportiva y de ocio a la gente del municipio. Este año se han gastado casi 2 millones de euros en Cultura y Deportes, de los que el deporte se ha llevado 60.000 euros. Y en la parte cultural, no es para todo el mundo. Ahora mismo, en la cultura, fallamos. En fijar población también fallamos. Somos uno de los concejos con impuestos más altos de Asturias, y la gente se va a vivir a otros lugares. Y por último, en el empleo también fallamos. No se puede basar solo en el empleo público. Hay que tener un concejal de empleo que esté danzando por el país reuniéndose y buscando que empresas y multinacionales se instalen en Mieres.

-¿Cuáles son las principales propuestas que ponen sobre la mesa?

-Lo primero, bajar los impuestos en Mieres, algo que es posible y factible. Después, una apuesta decidida por el Deporte en Mieres, que es un tractor de la sociedad. La tercera cosa que es necesaria es mover el culo de la poltrona del Ayuntamiento salir a buscar el futuro de Mieres: para traer empresas, recursos, subvenciones... Ya valió de esperar a que nos lo den. Hay que salir a por ello. Y por último, hay que atender a las necesidades de la sociedad de Mieres. Tenemos una población muy envejecida y la programación cultural o la atención que se les brinda no es la adecuada. No tienen actividades específicas para esa gente, que realmente es la que se está quedando aquí, porque los jóvenes han tenido que irse.

-¿Qué nota le daría a este mandato?

-Está claro que un suspenso. No ha habido negociación, consultas... Solo ha habido imposiciones por la mayoría absoluta de IU. Así que por mucho que los demás quisiéramos aportar nos ha sido imposible.