Noelia Fernández, nueva presidenta de Cauce del Nalón: "Queremos llevar a la entidad el sentimiento colectivo del ‘compañeru, dame tira’"

Noelia Fernández tiene 33 años, es de Sama, se doctoró en Historia del Arte y actualmente es profesora en la Universidad de León, donde vive de lunes a viernes. Durante la pandemia decidió hacerse socia de Cauce del Nalón, el pasado viernes fue elegida la primera presidenta de esta asociación cultural en sus 27 años de historia. Antes de hacerse socia ya había asistido durante años a numerosas conferencias. El pasado mes de junio fue ella la protagonista, con su ponencia "De la reconstrucción a la renovación. Arquitectura religiosa durante el franquismo en Asturias (1938-1965)", cuestión sobre la que trabajó en su tesis doctoral, con la que obtuvo el premio Juan Uría.

–¿Qué le llevó a dar el paso de ponerse al frente de Cauce?

– Aunque me asocié durante la pandemia, conocía la asociación desde hace años y estaba al tanto de todas sus actividades. Yo me formé en la Universidad de Oviedo y estudiaba en la biblioteca de la Casa de la Buelga, en Ciaño, que gestiona la Universidad y que es donde Cauce desarrolla su actividad. Cuando iba a estudiar veía los anuncios de los actos y asistió a muchas conferencias. Ahora me plantearon la posibilidad de presidir la asociación y decidí hacerlo para continuar con su trayectoria. Valoro mucho que se hagan actividades en la Cuenca.

–Una presidenta joven.

–Sí. Tengo 33 años y creo que eso encaja con lo que queremos hacer y ya se estaba intentando, atraer a gente joven a la asociación y a sus actividades. En los últimos tiempos ya se plantearon cuestiones interesantes para atraer a los jóvenes y crear tejido intergeneracional en la Cuenca.

–¿Cambiará muchas cosas o será continuista?

–Seguiremos en la misma línea que hasta ahora tenía Cauce, pero potenciaremos esa idea de plantear temas de interés para los jóvenes, el mundo está cambiando muy rápidamente. También trataremos de invitar a más conferenciantes mujeres, que hasta ahora había cierto desequilibrio.

–¿Qué cuestiones cree que pueden interesar a los jóvenes?

–Tendremos que estudiarlo en detalle pero así a bote pronto se me ocurre que podríamos hablar sobre la salud mental, tan importante no solo para los jóvenes sino para todo el mundo. También me gustaría hacer un ciclo sobre la imagen del territorio, con perspectivas pasadas y actuales pero cercanas al público más joven. Queremos plantear actividades a la Universidad, ya que La Buelga es un centro de extensión universitaria.

–¿Cómo ve la actividad cultural en Langreo, en la cuenca del Nalón?

–Hay bastante actividad cultural pero creo que más allá de Cauce se podrían plantear actividades nuevas desde el Ayuntamiento o la Universidad para dar más visibilidad a esa vida cultural existente. Desde Cauce intentaremos establecer relaciones con otras entidades y asociaciones para desarrollar proyectos conjuntos. Hablaremos con otros colectivos que intentan hacer eventos culturales o musicales, por poner un ejemplo. Se trata de intentar combinar otras propuestas. Lo hicimos el Día Internacional de los Museos, con una visita guiada por el patrimonio industrial de La Felguera. Funcionó muy bien y vino mucha gente joven porque quien daba las explicaciones también era gente joven. Es necesario interpelar y explicar de una forma diferente para atraer a otro público.

–Usted es experta en patrimonio.

–Y en la Cuenca del Nalón tenemos muchísimo patrimonio tanto material como inmaterial. Puede parecer que somos unos nostálgicos pero es que tenemos una identidad cultural muy marcada pero eso no implica que no tengamos ganas de mirar al futuro. Queremos recuperar lo que era la Cuenca. Aunque miremos al futuro estoy muy orgullosa en ese patrimonio inmaterial, de ese sentimiento colectivo de "compañeru, dame tira". Quiero que ese espíritu esté también en la asociación. Queremos presentar posibilidades de futuro pero también preservar esa esencia de la Cuenca.

–Cauce, con sus conferencias, intenta explicar la sociedad en la que vivimos.

–Sí, en cierto modo es así. Traemos a especialistas que vienen a explicar la situación actual y fomentamos el debate. También proponemos conferencias de gente de aquí, de la Cuenca, como los investigadores del CINN o Maribel Lugilde, directora del Cislan, que no hizo ver que en la Cuenca hay un sector audiovisual puntero y potente.