"Fuentes de Invierno tendrá electricidad la próxima temporada", asegura Berta Piñán

"Todos los escenarios que se barajan contemplan que el suministro eléctrico en Fuentes de Invierno va a ser una realidad a partir de la próxima temporada". La consejera de Cultura, Deportes y Política Llingüística del Principado, Berta Piñan, quiso así despejar dudas sobre la conexión a la red eléctrica de la estación de esquí allerana más de 15 años después de su inauguración.

Piñan respondía a una pregunta del diputado popular José Manuel Felgueres en el Pleno de la Junta General del Principado celebrado ayer. Piñán explicó que "no tendría sentido interrumpir la temporada de esquí y no solo por privar a los esquiadores de poder practicar su deporte en Fuentes de invierno sino por el perjuicio que supondrá para las empresas turísticas y para los hosteleros de todo el valle de Aller".

Así que las obras se harán en verano. Además de por no suspender la temporada, porque es lo que ha dicho Iberdrola, la empresa responsable de llevar la electricidad desde La Raya hasta las instalaciones de Fuentes. "Nos han dicho que no podrán hacerlo hasta el verano", apuntó la Consejera.

Piñán volvió a explicar en la sede del parlamento asturiano que "el Gobierno tiene el compromiso de alcanzar una solución y para ello se han hecho gestiones políticas y administrativas". Unas gestiones que han logrado alcanzar un acuerdo con la Diputación de León para poder utilizar sus instalaciones eléctricas. Ese acuerdo "está hecho" pero "ahora hay que firmar un convenio y eso tiene unos tiempos que hay que respetar".

Al diputado popular no le gustaron las respuestas de la responsable de Cultura y Deportes, o más bien no se las creyó. "Deje los anuncio y promesas para dentro de dos meses", le sugirió a Piñán en referencia a las campaña para las elecciones municipales y autonómicas del próximo es de mayo. Felgueres recordó que había hecho la misma pregunta en mayo de 2021 "y se nos prometió que la electrificación de Fuentes de Invierno estaría concluida ese año, estamos en 2023 y no se ha hecho",

En realidad a finales de 2021 sí que se dio un paso importante en el proceso. En noviembre de ese año se aprobó la adjudicación de las obras para llevar la conexión eléctrica a Fuentes de Invierno a la firma Elecnor. Ese enganche, ya realizado, era la obra física para unir la estación allerana con la subestación eléctrica de San Isidro a través de una línea soterrada. Unos trabajos que tuvieron un coste de 102.190 euros.

Si lo que aseguró ayer la consejera en sede parlamentaria se cumple, esta será la última temporada que Fuentes de Invierno funciona con generadores de gasoil. La estación se inauguró sin conexión a la red eléctrica y así ha funcionado desde 2007.

La electrificación es el primer paso para la anhelada fusión de Fuentes y la estación leonesa de San Isidro.

