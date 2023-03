Animalistas entregan al albergue de Mieres el perro de una cuadrilla allerana que estaba de cacería: "Es el colmo", claman los cazadores

Dice Benjamín Rodríguez, presidente de la entidad "El Rebecu" -que gestiona el coto de caza en Aller-, que acaban de vivir "el colmo de los colmos". Dos animalistas de Mieres, un hombre y una mujer, entregaron uno de los perros de la cuadrilla al albergue de animales. El problema es que el can no estaba abandonando, sino que estaba participando en una cacería. Estuvo en todo momento geolocalizado por un montero. La entidad cinegética llegó finalmente a un acuerdo con el Ayuntamiento para que les devolvieran al animal sin ir a juicio. Si vuelve a ocurrir, avisan ya los cazadores, tomarán "medidas más drásticas".

Los hechos ocurrieron en el transcurso de una cacería por los montes alleranos. Según explica Benjamín Rodríguez, "había un jabalí en la zona de Entrepeñas". Hasta allí llegó el perro "monteando", es decir, persiguiendo a la presa. Aunque los canes de caza puedan recorrer ciertos tramos de monte solos, con el avance de las tecnologías, desde hace años están totalmente geolocalizados por su "montero". Cuando estaban acercándose a Entrepeñas, el montero Gelu Coto le dijo a Benjamín que su perro "estaba llegando a Moreda".

El presidente del colectivo cinegético no daba crédito: "Pensé que se estaba confundiendo, o que el geolocalizador no estaba funcionando. Aunque me pareció raro, es una tecnología fiable que nos permite tener a los perros localizados en todo momento". Gelu Coto volvió a mirar la aplicación: "Oye, que ahora ya está en Mieres". Aquello parecía imposible. "Era inviable que el perro hubiera caminado a tal velocidad".

Había una explicación. Según el responsable de la cuadrilla, una pareja de mierenses se habían encontrado con el perro en el entorno de Entrepeñas. Al verlo aparentemente solo, "y a pesar de que se veía un perro cuidado, un perro de caza con geolocalizador y un buen collar", asumieron que estaba abandonado. Lo subieron en un coche y circularon por el Corredor del Aller, en dirección a Mieres.

Y aquí llega el punto más polémico. Según los cazadores, un agente de la Policía Local llegó a firmar el ingreso del animal en el albergue de animales. Pero ese documento no era, ni de lejos, preciso: "Ponía que habían encontrado al perro en Mieres, pero eso era radicalmente mentira". El geolocalizador del can había registrado con precisión cada movimiento del animal desde que le perdieron la pista. Cuando llegaron al albergue de animales, "nos pidieron sesenta euros por el alojamiento y tardaron un día en dárnoslo, a pesar de que era de este montero y todo estaba en regla".

Valoraron entonces emprender acciones legales: "Teníamos las de ganar, porque el geolocalizador no se equivoca". Pidieron una cita con los responsables municipales del área, que acudieron a la reunión. Finalmente, llegaron a un acuerdo para que la disputa se solucionara por las buenas: "No queríamos meter a nadie en problemas, pero lo cierto es que un agente de la Policía Local firmó un documento que no era cierto".

Ultimátum

Parece mentira, pero ha pasado más veces. Aunque nunca hasta este extremo. "Está ocurriendo con relativa frecuenta y empezamos a estar muy cansados. En la mayoría de los casos, podemos recuperar a los animales antes de que lleguen al albergue", apuntaron responsables del sector cinegético en la comarca a este diario. Avisan ya de que, o se toman medidas y se "protege de verdad" a los perros, o "tendremos que emprender acciones legales contra los que realizan estas prácticas". Llaman la atención sobre la "importancia" que tienen para los cazadores, que son entrenados durante años para la práctica deportiva. Insisten en que "les tratamos muy bien, ser animalista no es tener un perro en un piso".

No es la primera polémica de estas características en la comarca. Los vecinos de las Ubiñas llevan tiempo criticando las "molestias" a cachorros que están aprendiendo a pastorear. "No son mascotas, están aprendiendo un oficio", apuntan los ganaderos de la zona. De hecho, el próximo Instrumento de Gestión Integral (IGI) del parque natural de las Ubiñas incluirá una normativa en este sentido.