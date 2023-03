La Policía Nacional ha detenido a un hombre por la agresión con un martillo a una joven deportista en la senda fluvial del Nalón, concretamente entre Langreo y El Entrego. Está previsto que pase a disposición judicial, pero la investigación del caso continúa. El cuerpo nacional sigue recogiendo indicios para añadir al atestado, han confirmado fuentes oficiales a este diario.

La joven, de nombre María García, narró lo ocurrido a este diario: "Sentí dos golpes en los hombros", recordó, para añadir que: "No sé si me dijo algo porque yo iba con la música". El tercer golpe fue en la cabeza. "No lo sentí, pero se me ‘formigó’ todo el cuerpo y vi mucha sangre", narró la víctima de esta inexplicable agresión en el paseo fluvial del Nalón.

María Garía se dio la vuelta "y vi a un chaval joven y un martillo en el suelo". Era un martillo normal, "como el que todos tenemos en casa". "Él cogió el martillo y echó a correr hacía Ciaño". "No lo conocía de nada, no le había visto en mi vida", asegura la chica.

Los hechos conmocionaron al concejo, donde se llegó a convocar una concentración de apoyo a la víctima en la plaza del Ayuntamiento. Algunos deportistas, además, cambiaron su ruta para no encontrarse con "el hombre del martillo".