El PP acusa al Gobierno local de "tangar" a los mierenses 20 millones en impuestos

Tras la denuncia de que el Ayuntamiento de Mieres había incrementado la recaudación por las multas en un 65 por ciento, el PP de Mieres vuelve a poner sobre la mesa números de la economía municipal para criticar al gobierno local de IU. Y lo hacen acusándoles de "tangar", en los últimos cuatro años, 20 millones de euros a los mierenses en impuestos. "Hay un remanente desorbitado, que no se gasta o no se gasta bien, y no solo tenemos unos impuestos altísimos, sino que además lo que no tenemos son servicios", afirmó el portavoz del PP en Mieres, Fernando Hernández.

El concejal popular estuvo acompañado del asesor del área económica de los populares mierenses, Enrique Muñiz. Explicaron que "la liquidación del presupuesto de Mieres de 2022 es de más de un millón de euros limpios". "El año del IBI al 10%, de la luz a 900 euros al megavatio, el año de la guerra de Ucrania, cuando más había que apretar, ayudar y se preveía una situación complicada, el Ayuntamiento de Mieres recaudó un millón de euros de más", señalaron los responsables del PP, que no se quedaron en este ejercicio, sino que se analizaron el global de la legislatura. "Ese millón, acumulado a los remanentes desde 2019, suma más de 20 millones de euros, de los que solo tienen comprometidos 7,5 millones", apuntaron, para agregar que los datos que manejan son "los de un informe del Interventor municipal sobre la liquidación, es decir, del propio consistorio". Hernández y Muñiz indicaron que "es una barbaridad que nos sigan quedando casi 13 millones de euros de remanente". Muñiz puso un ejemplo: "llevándolo a la declaración de la renta, con los impuestos que se pagan al Ayuntamiento, esa declaración saldría a devolver unos 382 euros por mierense, y en cada familia suele haber más de una persona". Además, se mostraron indignados con ese superávit, ya que "se generó en unos años en los que hubo una pandemia, hubo un cierre de muchísimos negocios y que aún siguen cerrando, tenemos una crisis económica bestial". Fernando Hernández se mostró más crítico en su afirmación: "En los últimos cuatro años, el gobierno local de Mieres ha conseguido tangar a los mierenses en impuestos 20 millones de euros". "Esto demuestra que son unos grandes recaudadores, pero unos pésimos gestores", agregó Enrique Muñiz, que aseguró que un ayuntamiento no es una empresa. "Si estos resultados los da Hunosa o Ferrovial, yo le hago la ola al gestor, pero un ayuntamiento está para dar servicios, y en este caso, no los tenemos. "Tenemos pasta en banco, pero no servicios de calidad", prosiguió. Muñiz indicó que "un ayuntamiento que da beneficios no tiene sentido", y achacó esta "desorbitada" recaudación a que "al final tenemos impuestos altos, recaudamos más, pero no se gasta, o se gasta mal, o no se dan servicios". "Eso es no saber gestionar", dijo. Por último, pusieron el que, a su juicio, es uno de los ejemplos más sangrantes. "El Patronato Municipal de Deportes tuvo un remanente de 20.000 euros en el último año, un año en el que solo dieron 60.000 euros en ayudas a los clubes deportivos, que no llegaron a repartir todas, máxime con la situación en la que se encuentran las entidades de Mieres". "Es algo que nos indigna, y solo un ejemplo de la mala gestión", finalizaron.