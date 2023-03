La actual gestión "ya no recoge a los perros de caza", matizan en el albergue de Mieres

El albergue de animales de Mieres afirma que había "otra gestión" cuando fue recogido un perro de caza que tenía dueño y estaba en una montería. Así lo ha asegurado el responsable actual de las instalaciones, después de que los cazadores alleranos de "El Rebecu" hicieran públicos los hechos. "Nosotros no recogemos perros de caza. Si tienen chip, los devolvemos en el acto", han señalado desde el albergue.

Han reconocido que no siempre fue así. "Cuando llegamos nosotros, los responsables actuales de la gestión, estaba abierto el expediente sobre el caso del perro de caza". Los hecho tuvieron lugar en Entrepeñas, en Aller. Según explicó Benjamín Rodríguez, responsable de la entidad "El Rebecu" –gestores del coto de caza en Aller– el perro estaba en una montería cuando una pareja de "animalistas" lo recogieron. "Lo llevaron a Mieres y un Policía Local firmó que había sido encontrado en ese concejo, en vez de en Aller", señaló el responsable de la entidad cinegética.

Geolocalización

Había otro problema grave: el perro había estado geolocalizado por su montero, Gelu Coto, en todo momento. "Finalmente, llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Mieres para no ir a juicio", señaló Benjamín Rodríguez. Con la condición, también, de que no volviera a ocurrir. "No volverá a pasar porque nosotros avisamos en el acto al contacto del microchip", apuntan desde el albergue.