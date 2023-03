Diego Canga (PP) asegura que solo la telecabina no es suficiente para sacar partido a la estación de Pajares

El candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas, Diego Canga, ha denunciado, desde la la estación invernal de Valgrande-Pajares que de cada tres asturianos que dejan la región, dos son de las Cuencas Mineras. Y puso como ejemplo de inacción con las comarcas carboneras la estación de Pajares, donde pese a haberse instalado la nueva telecabina, "no es suficiente".

El portavoz popular estuvo acompañado por el candidato del PP a la alcaldía de Lena, Fernando Secades, y aprovechó la visita al complejo para conversar con diferentes empresarios y con los clubes de esquí. "Nuestra obligación es sacar todo el partido que se pueda a todas las riquezas y oportunidades que tienen las Cuencas, incluida esta estación de Pajares", dijo Canga.

"Es obvio que hay una mejoría con la telecabina, pero no es suficiente", apuntó el candidato popular al Principado, que subrayó dos cuestiones: "Por un lado es necesario buscar actividades para el conjunto del año y no solamente para los meses altos de esquí. Hay empresas interesadas en invertir y están encontrando obstáculos". "La carretera está en mal estado, los edificios también, no hay supermercado, no hay cajeros, no hay un panadero... Podría haber muchos más servicios para sacar partido a Valgrande-Pajares, pero con los gobiernos socialistas esto no va a ocurrir", agregó Canga, para insistir en que "si nosotros llegamos al Gobierno, nos comprometemos a desarrollar y sacar todo el potencial de la estación".

El candidato popular reconoció que la nueva telecabina "es un paso adelante, pero no es suficiente, y todavía faltan inversiones pendientes y que consideramos que con el Gobierno actual es muy difícil que lleguen a llevarse a cabo". Por ello, apuntó Canga, "no existe el voto para siempre, y hay alternativas al PSOE con mejor gestión, como la que encarna el Partido Popular”.

Senderismo, ciclismo o actividades para niños fueron algunos de los ejemplos que puso Diego Canga para el desarrollo de la estación de Pajares "durante los ocho meses en los que la estación no está llena como lo está durante la campaña de invierno". "Pero eso con el PSOE en el Gobierno, que solo tiene palabras y no hechos, no va a ocurrir", dijo.

Mientras, Fernando Secades, aseguró que "Pajares es una estación con un enorme potencial para Lena, pero las instalaciones, en lo que se refiere a la responsabilidad municipal, están fatal". Así, se refirió a los accesos, a las carreteras, o a la limpieza o la basura. "Hay once edificios privados, pero la carretera y la iluminación es del Ayuntamiento y es deplorable", señaló Secades, que además reclamó una renovación en el saneamiento, en la zona de las canchas deportivas, y una mejora general de todas las instalaciones que competen al Ayuntamiento.