Homenaje a Carmelo Montero, el guardián de los Juzgados de Langreo

Tras más de 40 años de servicio en la Guardia Civil, los últimos cinco en los Juzgados de Langreo, Carmelo Montero ha colgado el tricornio. Y en apenas cinco años se ha ganado el cariño de abogados, jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales. La prueba, que más de medio centenar se congregaron ayer para despedir a este sanluqueño de nacimiento, sevillano y asturiano de adopción. Después de la comida de despedida (foto de la izquierda), llegó la entrega de obsequios (imagen de la derecha) al agente, que también ha estado destinado en Avilés, y que podría contar "cientos de anécdotas". "No pensaba que me pudiera querer tanta gente, porque ni cuando me jubilé por primera vez en la Guardia Civil, antes de salir las plazas a los juzgados, hubo tantos compañeros". Los juzgados de Langreo echarán de menos a Carmelo, el "guardián".