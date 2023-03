"Se pasa todo el día en casa, es un dolor para la familia": la madre de una joven langreana con trastorno mental reclama más recursos para la inclusión

Carlota Cabrerizo llega apurada a la terraza de una confitería de Riaño. Aprovecha un rato en el que "la nena" está entretenida, deshaciéndose unas trencitas africanas en el pelo, para tomar un café y charlar.

Hay dos detalles importantes en esta historia. El primero: "la nena", la hija de Carlota, acaba de cumplir treinta años y tiene una discapacidad por trastorno mental. El segundo: hasta hace poco, dice la madre, la joven tenía una vida "relativamente normal".

Carlota Cabrerizo considera que la salud mental de su hija se ha "deteriorado" en los últimos años por "la falta de recursos". No solo médicos, "aunque la falta de psiquiatras influye mucho", sino también sociales. "Los jóvenes con discapacidad mental no tienen ningún aliciente en las Cuencas, no hay recursos para su inclusión", apunta. Es por eso que quiere iniciar una campaña de movilización para llamar la atención de las administraciones. Esta es la lucha de Carlota contra el mundo.

"Somos muchas las que tenemos hijos en una situación similar a la mía, y que estamos hartas de la falta de recursos", afirma. Asegura que, en los últimos meses, "las madres hemos percibido un empeoramiento y hay más suicidios entre gente joven. Tenemos miedo". No hay datos publicados sobre el número de discapacitados por enfermedad mental en las Cuencas mineras. Pero el número de personas menores de 64 años con una discapacidad reconocida es de 2.520. Son más hombres (1.412) que mujeres (1.108).

Lleva años batallando. "Mi hija es una luchadora", apunta, emocionada, Carlota. Fue prematura, tuvo que pasar un tiempo en la incubadora. Pero salió de esa primera prueba con fuerzas. "Tiene un leve deterioro cognitivo, pero muy leve", matiza la mujer. La vida siguió poniéndoselo difícil. En la adolescencia, la joven perdió a su padre en un accidente. Luego enfermó su abuelo, al que adoraba. "Al hacerse adulta, estalló". Empezaron las crisis de ansiedad, la angustia y el miedo.

Con la medicación y el seguimiento adecuado, tenía "una vida relativamente normal". Trabajó en un Plan de Empleo del Ayuntamiento de Langreo, estudiaba peluquería y tenía pareja. Pero terminaron rompiendo, y esto desencadenó un empeoramiento en el estado de salud de la joven. "Empezó a no salir de casa, a estar cada día peor", lamenta su madre. Y añade, apurando un cigarro de puro nerviosismo, que "verla así, sin ningún aliciente, es un dolor para toda la familia. Tenemos miedo de que le pase algo". La joven estuvo internada en un centro de Oviedo, ahora esperan conseguir una plaza en el Centro de Atención Integral (CAI) Pando.

Falta de recursos

"Es el único centro al que podemos recurrir aquí, en el valle del Nalón", apunta Carlota Cabrerizo. Echa en falta "más ayuda para la inclusión laboral" de las personas con trastorno mental. "Mi hija puede tener una vida totalmente normalizada, por así decirlo, pero necesita ayuda. No puede presentarse en un sitio a pedir trabajo, alguien tiene que ayudarla; es como enseñarla a andar", asegura. Ni qué decir de la inclusión social: "Ahora mismo no tiene ni un amigo ni un lugar en el que hacerlo. Están totalmente desprotegidos". Considera "imprescindible" la puesta en marcha de algún tipo de recurso, de un centro en el que su hija pueda "estar en contacto con personas que compartan su forma de ver la vida, con las que pueda congeniar y que no la rechacen".

Parece cansada cuando termina el café. Esta última semana ha sido complicada para la familia: "Se puso mal, con ansiedad, y llamé para que nos atendieran. Pero me dijeron que el psiquiatra que le corresponde no estaba disponible", señala. La falta de profesionales, añade, "es un problema grave". "Entendemos que los médicos no tienen la culpa, que están a tope, pero la administración tiene que solucionarlo". Le suena el teléfono, al otro lado de la línea se escucha una voz algo alterada. Carlota se levanta, coge el bolso y se despide rápido: "Tengo que ir para casa ya".