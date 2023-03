Más conciertos y nuevas variedades de sidra en el programa de la Folixa na Primavera de Mieres

Es para los mierenses una de las fiestas más esperadas del año. Tras San Xuan, seguramente la que además que más asiduos tenga. La Folixa na Primavera, una celebración que aúna la sidra con la música folk y tradicional asturiana, ya tiene fechas: 21, 22 y 23 de abril. El programa contará con novedades: nuevas variedades de sidra y cinco conciertos en lugar de cuatro. Además, uno de ellos será de índole internacional, recuperando así uno de los santos y señas de la Folixa, por la que han pasado grupos de lo más granado del folk a nivel mundial.

En lo referente a la sidra, la Folixa na Primavera ha venido dando pequeños pasos en los últimos años para dar cabida a más variedades. La fiesta comenzó con la degustación popular de pipas de esta bebida, que se repartían -y reparten- en los vasos conmemorativos que se venden para la ocasión, y de los que más de uno tiene una larga colección, ya que cada año son diferentes. Hace un par de ediciones se incorporó al cartel del degustaciones la sidra escanciada. Algunos llagares aportan durante unas horas botellas, que se les sirve, en el mismo vaso, a los folixeros. Y el pasado año hizo acto de presencia, en una degustación junto a varios quesos, la variedad de la sidra de hielo. Este 2023, en el que por fin parece se ha recuperado la normalidad a nivel sanitario tras la pandemia, y ya apenas quedan restricciones en los centros sanitarios, no podía ser menos. Al cartel de caldos degustables se sumará la llamada "sidra de fuego".

En el plano musical, la Folixa na Primavera 2023 contará también con novedades y con la recuperación de tradiciones. Como venía siendo habitual, habrá dos días de conciertos: viernes 21 y sábado 22. Pero en esta ocasión ya no serán cuatro las actuaciones, que era, por norma general, lo que se venía haciendo hasta ahora. En esta Folixa na Primavera será cinco los grupos que se suban al escenario del parque de Jovellanos, que como siempre, y eso sí que no varía ni un ápice, es el eje central de los festejos. Habrá dos conciertos en la noche del viernes y otros tres en la del sábado. Además, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mieres, que dirige Juan Ponte, ha recuperado el concierto internacional, una de las señas de la Folixa na Primavera. El cartel definitivo no tardará en conocerse.

Las fechas de esta popular celebración no han sido elegidas al azar. Será dos fines de semana después de Semana Santa, lo que además permitirá que la fiesta mierense no coincida ni con la Flor, en Lena, ni con el FICAL (Festival Internacional de la Cerveza Artesana de Langreo).

Por último, y también una apuesta de los últimos años, la Folixa na Primavera no será solo para los adultos. Los más pequeños de la casa también tendrán su programación, con la llamada "folixina", en la que se incluirán juegos tradicionales, talleres y alguna actuación para adentrar a los más pequeños en esta arraigada festividad mierense.