Este año, para celebrar el 8 de Marzo, los ayuntamientos del Valle del Nalón volvemos a lo básico. Nos alineamos detrás de un lema tan sencillo que consta de una sola palabra: “Feminismo”. Y no lo hacemos porque no podamos pensar en muchos otros asuntos urgentes o en frases más elaboradas. Lo hacemos porque sentimos que es muy necesario.

Vivimos en un país en el que las mujeres hemos hecho indudables progresos en las últimas décadas. En menor medida, esta misma consideración vale para todo el planeta. No son avances llovidos del cielo, ni regalados por nadie. Son el fruto de la lucha, la organización, la sororidad y el compromiso de muchas mujeres que decidieron en algún momento de su vida plantarse frente a la organización patriarcal de sus sociedades y reclamar derechos civiles, sociales y políticos.

No somos propiedad de ningún hombre. A ninguno tenemos obligación de rendir cuentas. Somos soberanas con respecto a nuestras decisiones, a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad, a nuestras decisiones sobre si nos reproducimos o no. Muchas mujeres han sufrido burlas, insultos, agresiones, encarcelamientos e incluso la muerte por defender estas ideas. No podemos estropear su memoria admitiendo ahora ni un solo paso atrás.

Hay fuerzas en el mundo, también en nuestro país, que añoran las épocas oscuras. Hay partidos políticos deseosos de atrasar el reloj de la historia. No podrán. El genio del feminismo ha salido de la botella y no va a volver a entrar. Nuestra mirada ya ha cambiado el mundo y lo seguirá haciendo. Así que quien quiera entender cómo va a ser el mundo en los próximos años debería seguir el consejo de la escritora Chimamanda Ngozie Adichie: todos deberíamos ser feministas.