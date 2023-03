Langreo acogerá una manifestación contra el agresor del martillo: "Su libertad atenta contra la nuestra", claman las feministas

Clamor social contra el joven que presuntamente agredió con un martillo, en el paseo fluvial del Nalón (entre Ciaño y El Entrego), a una joven cuando hacía deporte. Tras la puesta en libertad con cargos del hombre y después de conocerse su pasado delictivo por un homicidio por encargo en Colombia (en una información adelantada por LA NUEVA ESPAÑA), los vecinos dicen "basta". Han convocado una manifestación de apoyo a la víctima este jueves, en Ciaño, a las seis de la tarde. Desde los colectivos feministas del valle son rotundas: "Su libertad atenta contra la nuestra". El Ayuntamiento también se ha posicionado. "Que la justicia actúe sobre él con contundencia, cuando culmine la investigación", ha señalado la alcaldesa, Carmen Arbesú.

Los hechos se remontan al 22 de febrero, cuando el hombre -cuya identidad se corresponde con las iniciales J. M. V.- presuntamente atacó con un martillo a una joven de Ciaño, de 21 años. Tuvo que ser atendida en el hospital por una brecha en la cabeza. Ella misma relató lo ocurrido a este diario. "De las heridas estoy bien, pero anímicamente muy fastidiada", afirmó cuando su presunto agresor aún no había sido localizado.

Fue detenido días después y puesto en libertad con cargos y una orden de alejamiento de la víctima. Las primeras en reaccionar a esta decisión judicial han sido las responsables de la Tertulia Feminista "Les Rosalíes". "La respuesta social contra esta agresión tiene que ser rápida y rotunda. Consideramos que se está coartando la libertad de la mujer. Su libertad (la del presunto agresor) atenta contra la nuestra", ha asegurado Teresa Asenjo. También la concejala de Igualdad de San Martín del Rey Aurelio, Genma Suárez, mostró entonces su "malestar". "Podría haberla matado", apuntó.

Los ánimos caldearon aún más tras conocerse el historial delictivo de este hombre. Él mismo explicó, en una televisión colombiana, que había estado en la cárcel por matar a un hombre por encargo. Estuvo en la prisión de Montenegro de Quindío, donde participó en programas de reinserción. "He cambiado, todos merecemos una segunda oportunidad", apuntó J. M. V. en el espacio televisivo. Y añadió, dirigiéndose a los familiares de su víctima en Colombia: "Les pido perdón, porque he hecho cosas pues... que no se hacen. Pero aquí estoy, estoy creciendo como persona. Que sí, que quizás muchos me odien, pero estoy cambiando".

Apoyos

La alarma está en la calle. Teresa Asenjo ha asegurado este miércoles que ella misma siente "miedo" cuando sale a pasear por el paseo fluvial. "Antes iba con mi marido, desde que estoy viuda voy sola. Ahora mismo me siento amenazada". Es por eso que "necesitamos de la justicia para sentirnos libres, un sentimiento que tanto tiempo hemos tardado en alcanzar". La Tertulia Feminista "Les Rosalíes" ha hecho un llamamiento para la asistencia este jueves por la tarde a la manifestación de protesta, que tendrá lugar a las 18.00 horas en Ciaño. Saldrá de la iglesia y llegará al propio templo tras recorrer las calles del distrito langreano.

El Ayuntamiento de Langreo también se ha unido a la voz social. Durante el Pleno del 8M, la concejala de Igualdad, Melania Montes, ha transmitido el respaldo municipal "a una vecina agredida por un loco mientras hacía deporte". "Todas sentimos en nuestra propia carne esa agresión, porque cuando agreden a una nos agreden a todas", ha asegurado, antes de pedir "que todo el peso de la ley recaiga sobre el agresor" y que "la justicia haga precisamente eso, justicia". La alcaldesa del municipio, Carmen Arbesú, respaldó el apoyo a la víctima tras mostrar su confianza en la investigación y en la decisión final de la justicia.